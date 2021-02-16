YARALI MARTIYA EVDE BAKIM
YARALI MARTIYA EVDE BAKIM
0
İKİZLERİ KORONA AYIRDI
İKİZLERİ KORONA AYIRDI
0
EVSİZDİ ŞİMDİ MİLYONER
EVSİZDİ ŞİMDİ MİLYONER
0
İZMİR'DE DEPREM
İZMİR'DE DEPREM
0

Çiğli'de arama ve kurtarma ekibi kuruluyor

Çiğli Belediyesi tarafından, olası doğal afetlerle hızlı ve sistematik olarak mücadele edilmesi amacıyla Mahalle Arama ve Kurtarma (MAK) ekiplerinin kurulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı

Çiğli'de arama ve kurtarma ekibi kuruluyor
16 Şubat 2021 Salı 12:55

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve ağır kayıplar yaşanan İzmir Depremi sonrası doğal afetle mücadele konusunda adeta seferberlik ilan edilen Çiğli’de, Başkan Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde önemli bir uygulama daha hayata geçiriliyor. Çiğli Belediyesi tarafından, mahalle muhtarlıklarına gönderilen yazıda, gönüllü olan vatandaşlara Temel Afet Bilinci Eğitimleri verileceği ve eğitimlerini tamamlayanlar arasından Mahalle Arama ve Kurtarma ekipleri kurulacağı ifade edildi. Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, 1 Mart 2021 tarihine kadar Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Arama ve Kurtarma Birimine başvuruda bulunabilecek.

Başkan Gümrükçü: “İlk müdahaleyi MAK yapacak”

Doğal afetle mücadele kapsamında yerel müdahale ekipleri kuracaklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Yıkıcı 30 Ekim depremi ve sonrasında yaşadığımız artçılar, deprem konusunu ülkemizde ve kentimizde hafife almamamız gerektiğini hepimize bir kez daha gösterdi. Bu gelişmeler sonrası ilçemizde doğal afetlere karşı geniş kapsamlı bir mücadele başlattık. Saha çalışmalarıyla hasarlı binaları tespit ederek gerekli işlemleri yaptık. Meslek odalarıyla iş birliği protokolleri imzaladık. Bu çalışmalarımızın yanı sıra katılmak isteyen tüm vatandaşlarımıza Temel Afet Bilinci Eğitimleri vereceğiz. Eğitimleri tamamlayan vatandaşlarımızın katılımıyla Mahalle Arama ve Kurtarma ekipleri kuracağız. Doğal afetler halinde merkezi arama kurtarma ekiplerinin gelmesini beklemeden ilk olarak MAK ekiplerimiz müdahalede bulunacak. Bu uygulamamız ile olası doğal afetlerde olmamasını temenni ettiğimiz can kaybını çok daha düşük seviyelere çekeceğiz” dedi.

Etiketler; #çiğli #çiğli mak #arama kurtarma ekibi #deprem
Önceki Haber
Göztepe beklenen adımı attı
Sonraki Haber
Bahçeli: HDP, PKK'nın giriş kapısıdır
Veteriner iki kardeş, yaralı martıya evlerinde bakıyor
Veteriner iki kardeş, yaralı martıya evlerinde bakıyor
0
Canlı yayında kaçak ürün tanıtırken, polise yakalandı
Canlı yayında kaçak ürün tanıtırken, polise yakalandı
0
Hastasının tedavisi için ABD'de eğitim aldı, sonra ameliyat etti
Hastasının tedavisi için ABD'de eğitim aldı, sonra ameliyat etti
0
Silah kaçakçılarına şafak baskını: 40 gözaltı
Silah kaçakçılarına şafak baskını: 40 gözaltı
0
Başkan Soyer'e Kemeraltı teşekkürü
Başkan Soyer'e Kemeraltı teşekkürü
0
Havra Sokağı yenilendi
Havra Sokağı yenilendi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.