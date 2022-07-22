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Çiğli'de belediyeden bir ilk: "Glütensiz Menü"

Çiğli Belediyesi, İzmir'de bir ilke imza atarak bünyesindeki sosyal tesislerde çölyak, fenilketonüri, otizm, haşimato ve tiroid hastalıkları bulunan vatandaşlara yönelik glutensiz besinlerden oluşan menü hizmeti sunmaya başladı

Çiğli'de belediyeden bir ilk: "Glütensiz Menü"
22 Temmuz 2022 Cuma 13:46

Glutensiz yaşama verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Çiğli Belediyesi, Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Belediye bünyesinde hizmet sunan Akvaryum Kafe Restoran ve Pelikan Sosyal Tesisleri’nde glutensiz beslenen vatandaşlar için menü çıkarılmaya başlandı. Glutensiz menüde kahvaltıdan pizzaya, hamburgerden kurabiyeye kadar geniş bir besin çeşitliliği bulunuyor. İlerleyen süreçte ürün çeşitliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması için İzmir Glutensiz ve Organik Yaşam Derneği tarafından tesis çalışanlarına yönelik eğitimler de düzenleneceği belirtildi.

İlk buluşma 24 Temmuz’da

Çiğli Belediyesi, İzmir Glutensiz ve Organik Yaşam Derneği'nin katkılarıyla glutensiz yaşama dikkat çekmek ve Çiğli Belediyesi sosyal tesislerinde başlatılacak yeni hizmet dönemiyle ilgili bilgi vermek adına 24 Temmuz Pazar günü Akvaryum Kafe Restoran’da “Glutensiz Kahvaltı” etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar 0232 329 99 11 numaralı hattı arayarak rezervasyonu yaptırabilecek.

Başkan Gümrükçü: “Glutensiz yaşamın adresi Çiğli”

Çiğli’yi herkes için yaşanabilir kılmak adına çalıştıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Yaşadıkları rahatsızlıklardan ötürü glutensiz ürünlerle beslenmek zorunda olan vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ilçemizde ikamet eden Çölyak ve Fenilketonüri hastalarına düzenli olarak gıda kolisi desteğinde bulunuyoruz. Bu farkındalığın sosyal hayatta da karşılık bulması adına belediyemize ait sosyal tesislerde glutensiz menü uygulamasını başlattık. Vatandaşlarımız sosyalleşmek istediğinde ‘ne yiyeceğim’ diye kara kara düşünmek zorunda kalmayacak. Sosyalleşirken dilediği besinleri alabilecek. Bu uygulamamızın diğer belediyeler ve özel sektör için teşvik edici olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #çiğli #Çiğli Belediyesi #belediyes tesisi #çölyak hastası
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