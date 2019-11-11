Çiğli'de Fakir Baykurt Roman Yarışması

Ödüllü yarışma için başvurular 2 mart 2020'ye kadar yapılabilecek

Kültür sanat alanında önemli işlere imza atan Çiğli Belediyesi, okuma alışkanlığı konusunda farkındalık yaratmak ve edebiyata toplumsal gerçekliği yansıtan yeni eserler kazandırmak amacıyla "Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Roman Yarışması" düzenliyor. Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek roman yarışmasının başvuruları 2 Mart 2020 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar sürecek. Başvurular Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapılacak. Yarışmanın seçici kurulu; Adnan Binyazar, Bahri Karaduman, Hidayet Karakuş, Işık Baykurt ve Öner Yağcı'dan oluşacak. Yarışmanın kazananı, 1 Haziran 2020'de seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek. Birincilik ödülü olan 10.000 TL, edebiyatımızın duayen isimlerinden Fakir Baykurt'un doğum günü olan 15 Haziran 2020'de kazanan edebiyatsevere Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda takdim edilecek.



Edebiyatımız kadar güçlüyüz

Toplumların gelişmişlik düzeyinin edebiyata verdikleri önemle ölçülebileceğini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Dünden bugüne edebiyat tarihimize birbirinden değerli eserler kazandırmış olan yazarlarımıza hak ettikleri değeri vermek ve genç nesillere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda her yaştan edebiyatsevere, hayal dünyalarını ve düşüncelerini kaleme dökecekleri yeni mecralar sunuyoruz. Kısa süre önce adını belediye etkinlik salonuna verdiğimiz edebiyatımızın değerli isimlerinden Fakir Baykurt anısına roman yarışması düzenliyoruz. Herkes bu yarışmaya katılabilir ve edebiyat dünyamıza katkıda bulunabilir. Unutmayalım ki, edebiyatına hakim olanlar, uygarlık yolunda ön sıralarda yer alırlar" dedi.

