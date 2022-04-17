Çiğli'de grev bitti, temizlik seferberliği başladı

Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde başlattığı çöp toplama ve dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Çiğli Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş 8 No'lu Şube arasında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin mutlu sona ulaşmasıyla birlikte altı günlük grev sürecinde biriken çöplerin toplanması ve dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçe genelindeki temizlik çalışmaları hafta sonu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de içerisinde bulunduğu 50 süpürge personeli, 5 süpürge aracı, 5 yıkama aracı, 3 çöp taksi, 2 kamyon, 7 amir (Formen / Çavuş) , 23 çöp kamyonu, 7 destek çöp kamyonu, 7 kepçe ve 8 kamyon ile devam edecek. Çiğlili vatandaşların yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesi için temizlik çalışmalarına Buca Belediyesi'nden 3, Bayraklı ve Karşıyaka Belediyesi'nden 2 çöp kamyonu destek verecek. Çöp toplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çiğli Belediyesi'nin 2, Karşıyaka, Bayraklı ve Buca Belediyesi'nden de birer adet olmak üzere toplam 5 çöp konteynır yıkama makinesi ile konteynır ve çevreleri dezenfekte edilecek.

Gümrükçü çalışmaları yerinde inceliyor

Başkan Utku Gümrükçü temizlik çalışmalarını yerinde incelemek için belediye ekipleri ile beraber sahaya indi. İncelemeler sırasında vatandaşlara bizzat bilgi veren Gümrükçü, çalışmaların kısa süre içerisinde bitirileceğini belirtti.

Başkan Gümrükçü: "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"

Grev süresinde çöplerin toplanamamasına karşın gösterdikleri anlayıştan ötürü Çiğlili vatandaşlara teşekkür eden Başkan Gümrükçü, "Grev döneminde çöplerin toplanmaması ve birikmesi nedeniyle mağdur olan hemşehrilerimizden özür diliyorum. Vatandaşlarımız bu süreçte bazen çöplerini evde biriktirerek dışarıya çıkarmadılar, bazen de mahallerine variller koyarak orada muhafaza ettiler. Bu duyarlılıkları için her birine tek tek teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de çöp toplama ve dezenfekte çalışmalarımıza sağladığı desteklerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer başta olmak üzere Buca, Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka Belediye Başkanlarımıza ediyorum. İlçemiz genelinde çöp toplama ve dezenfekte çalışmalarımız son sürat devam ediyor. En kısa sürede tüm sokaklarımıza müdahale edeceğiz" diye konuştu.