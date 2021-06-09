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Çiğli'de imar sorunu çözülüyor

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, uzun yıllardır imar sıkıntılarının yaşandığı Köyiçi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek izlenecek yeni yol haritası ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Gümrükçü, uzlaşma sağlanır sağlanmaz çalışmaların başlayacağının müjdesini de verdi

Çiğli'de imar sorunu çözülüyor
09 Haziran 2021 Çarşamba 14:49

Çiğli’nin imar planları konusunda problemli bölgelerinden Harmandalı’da yaşanan imar sıkıntısına kısa süre önce çözüm üreten Başkan Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde hazırlanan ve yoğun itirazların olduğu Köyiçi Mahallesi imar planlamaları konusunda mahalle sakinleriyle yeniden bir araya geldi. Başkan Utku Gümrükçü, Köyiçi Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle sakinlerini katılım gösterdiği toplantıda hak sahiplerinin öneri ve şikayetlerini tek tek dinledi.

Anket ile vatandaşa sorulacak


Mevcut hak sahiplerinin konut ihtiyaçlarının yanı sıra içerisinde kent meydanı, yeşil alan, otopark, eğitim ve sosyal donatı alanları ile resmi tesis alanlarının da olacağı 55 hektarlık alanın planları yapılacak anketler ile mahalle sakinlerine sorulacak.

Köyiçi Mahallesi imar planı çalışmalarını bütüncül bir plan ekseninde etaplara ayırarak çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Köyiçi, kentimiz için çok önemli bir nokta. Uzun yıllardır süregelen imar planı sıkıntılarını çözmek için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmalarımızı başlattık. Vatandaşlarımızdan itiraz edenler oldu. Düzenlediğimiz toplantılarla, mahalle sakinlerinin ve hak sahiplerinin taleplerini ve önerilerini dinliyoruz. Planlarımızı onlara anlatıyoruz. Köyiçi Mahallemizi tepeden inme bir anlayışla değil topyekûn bir uzlaşıyla yeniden yapılandıracağız. Bunu yaparken de, kısa süre önce Harmandalı’da uyguladığımız çözüm stratejimizi Köyiçi Mahallesi’ndeki imar planı çalışmalarımızda da referans alacağız. Çalışmalarımız sonucunda Köyiçi Mahallemiz; yeşil alanların, parkların, otoparkların ve sosyal aktivite alanlarının yer alacağı güvenli ve modern bir yaşam alanı olacak” dedi.

Etiketler; #çiğli #Utku Gümrükçü #köyiçi mahallesi
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