Çiğli'de kadınlar peynir üretmeye başladı

Çiğli Belediyesi, Tarım Eğitim Haftası'nın 176. yıl dönümü kapsamında kadınları üretime dahil etmek ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Peynir Atölyesi eğitimi başlattı

Tarım İl Müdürlüğü ve Flamingo Kadın Kooperatifi’nin katkılarıyla başlatılan eğitimlerin ilk dersi İl Tarım Koordinasyon Şube Müdürlüğünden Ziraat Teknikeri Nurcan Obut eşliğinde gerçekleştirildi. Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yeni binasının mutfağında düzenlenen eğitimlere Çiğlili kadınlar büyük ilgili gösterdi.

Başkan Gümrükçü: “Mottomuz; kendin üret kendin tüket”

Başlatılan eğitimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Tarım Eğitim Haftası'nın 176. yıl dönümü dolayısıyla Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz öncülüğünde Peynir Atölyesi eğitimlerini başlattık. Kısa süre önce ekmek ve ayva reçeli üretimi de gerçekleştirmiştik. Amacımız kadınların sosyalleşmesi ve üretime dahil edilmesi. Eğitimlerin ardından kadınların bu ürünleri satıp aile bütçelerine katkı sağlamaları adına daha önce yaptığımız gibi üretici kadın pazarları kuracağız. Eğitimlerimize katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Desteğimiz sürecek”

Kadınların ekonomik olarak kendilerini güçlü hissetmeleri amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Mutlu, huzurlu ve gelişen bir toplum olmak istiyorsak kadınların her alanda aktif ve söz sahibi olmasını sağlamalıyız. Bu noktada yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana Çiğlimizin emektar kadınlarına üretme imkanı sağlamak adına çeşitli projeler geliştirdik. Kurulumuna öncülük ettiğimiz Çiğli Flamingo Kadın Kooperatifi ile birlikte kadın emeğinin değerlenmesi için bundan sonraki süreçte de çok güzel işlere imza atacağız. Çiğli’nin kadın emeğiyle çok daha modern ve yaşanabilir olacağına inanıyoruz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.