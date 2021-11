Çiğli'de kadınlar şiddete karşı sahaya indi

Çiğli Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde "Kayıtsız Kalma" sloganıyla farkındalık yaratacak geniş kapsamlı bir saha çalışması düzenledi

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen saha çalışması, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve yönetimi, CHP Çiğli Kadın Kolları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek yöneticileri, kadın muhtarlar ve vatandaşların yoğun katılımıyla belediye binası önünde başladı. Kadınların da katılımıyla farklı noktalarda "Şiddete Hayır" boyama etkinliği ve şiddetle mücadele konusunda toplumsal refleksin oluşturulmasına yönelik bilinçlendirme çalışması yapıldı. Kadınlar şiddetle mücadele ile ilgili duygu ve düşüncelerini turuncu kağıtlara döktüler. Şiddetsiz bir dünya isteyen kadınlar “Artık öldürülmek istemiyoruz” diye haykırdılar. Çalışmalara katılanlara, bu yıl kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin rengi olarak belirlenen turuncu renk maske ve fular dağıtıldı.

Esnafa aile içi şiddet hattı tabelası dağıtıldı

Aile içerisinde şiddete uğrayan kadınlara destek olmak amacıyla eczane, kuaför ve sağlık ocakları ve belediye binalarına Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun 0212 656 96 96 ve 0549 656 96 96 numaralı “Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” bilgilerinin yer aldığı elektronik tabela dağıtıldı. Tabelaları dağıtan Başkan Gümrükçü, “Kadınlarımızın haklı mücadelesinde yanlarındayız. Şiddete uğrayan kadınlara danışmanlık hizmeti veren bu hattın yaygınlaşması çabasındayız” dedi.

Başkan Gümrükçü: “Mücadelede biz de varız”

Kadınlara yönelik şiddetin bir an önce son bulması adına her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Kadınlara yönelik şiddet, yalnızca kadınların değil toplumumuzun tamamının sorunu. Ülkemizin ve dünya nüfusunun yarısının kadın olduğunu düşünürsek bu sorunun farkında olmayanlar utanmalı. Erkeğin ne hakkı varsa kadının da o hakkı var. Bu eşitsizlik sorununa çözüm üretmek için 1 gün bile bekleyemeyiz. Kadınların artık şiddetle değil bilimle, üretimle, kültür sanatla ve gelişmişlikle anılması gerekiyor. Çiğli Belediyesi olarak, kadınların hayatın her alanında eşit, özgür ve adil bir yaşam elde etmeleri adına üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz. 2019 yılından bu yana da kadın hakları ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl İnsani Gelişme Vakfı tarafından Büyükşehirlerde yapılan anket çalışmaları sonucunda kadın temsili konusunda 6. ilçe belediyesi olduk” dedi.

“Yapacak çok işimiz var”

Türkiye’yi kadın hakları mücadelesinin farkında olanların yönetmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Kısa süre önce tüm mahallelerimizde 30 kişilik bir ekiple kadınların talep, ihtiyaç ve sorunlarını belirlemek adına bir çalışma yaptık. Bu veriler doğrultusunda hizmet ve projeleri hayata geçireceğiz. Kadın hakları mücadelesi ile ilgili daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Bu çalışmalarımızı kadınlarla birlikte artık tek bir çatı altında yürüteceğiz. Bunun için yeni bir bina tahsis ettik. Bu binaya da Türkiye’deki kadın hakları mücadelesinin öncü isimlerinden olan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın ismini vereceğiz. Bu mücadelenin simge günlerinden 25 Kasım’da Çiğlimizin yürekli kadınları ile birlikte alanlara indik. Şiddete Karşı farkındalık çalışmalarında bulunduk. Duyarlılık göstererek çalışmalarımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.