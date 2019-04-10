Çiğli'de Kaymakam'dan iadeiziyaret

Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, görevine başlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye iade-i ziyarette bulundu.

Çiğli'de Kaymakam'dan iadeiziyaret
10 Nisan 2019 Çarşamba 12:04

Çiğli Belediye başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Kaymakam Çıtak, Başkan Gümrükçü'ye çiçek takdim etti.  Yeni dönemde Başkan Gümrükçü'ye başarılar dileyen Çıtak, "Çiğlimiz hızlı büyüyen ve gelişen bir ilçe. Belediye başkanlığı yapacağınız yeni dönemde sizlere başarılar diliyorum" dedi.  Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Utku Gümrükçü de, "Çiğli'nin her noktasına eşit hizmet götürmek için yola çıktık. 26 mahallemizde belediyemizin birimlerini kuracağız. 'Gülümseyen Çiğli' anlayışıyla her yurttaşımıza ulaşacağız. Halkımızla birlikte ilçemiz için üreteceğiz ve çalışacağız" dedi.

Etiketler; #Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak #Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü
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