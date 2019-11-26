Çiğli'de Kuş Cenneti felsefe günleri

Çiğli Belediyesi tarafından yaşanabilir ve sağlıklı bir gelecek yaratmak amacıyla 2 gün süren "Kuş Cenneti Felsefe Günleri" sempozyumu düzenlendi. İzmir Felsefeciler Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Belediye Fakir Baykurt Salonu'nda başladı.

Etkinliğe, Prof. Dr. Kubilay Aysevener, Doç. Dr. Kurtul Gülenç, Doç. Dr. Sibel Kibar Kavuş, Dr. Öğr. Üy. Aslı Favaro, Doç. Dr. Yavuz Adugit, Dr. Öğr. Üy. Gamze Keskin, Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu, Dr. Öğr. Üy. Ömer Aygün, Prof. Dr. Besim Dellaloğlu ve Doç. Dr. Bekir Zakir Çoban katıldı. Sempozyumun ilk gününde konuşmacıların da yer aldığı Kuş Cenneti gezisi düzenlendi. Birbirinden değerli öğretim görevlilerinin fikirlerini paylaştığı sempozyumda, doğa ve çevre konuları felsefi Bakış açısıyla ele alındı. Yaşanan doğa tahribatına yönelik atılması gereken adımların yol haritası belirlendi.

Doğaya saygı

Sağlıklı bir gelecek için doğaya sahip çıkmak gerektiğini vurgulayan Başkan Utku Gümrükçü, "Belediye olarak hayata geçirdiğimiz bütün fiziki projelerde doğaya ve çevreye olan etkilerini göz önünde bulunduruyoruz. Çünkü gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak gibi bir sorumluluk taşıyoruz. Çevre ve doğa ile ilgili atılacak adımlarla ilgili bu alanda uzman kişilerle sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu bağlamda, çok değerli bilimsel çalışmalara imza atmış öğretim görevlilerinin de katıldığı "Kuş Cenneti Felsefe Günleri" düzenledik. Etkinlikte çevre ve doğa ile ilgili yapılması gerekenler enine boyuna tartışıldı. Çiğli, yeşiliyle, suyuyla, havasıyla ve sokaklarda yaşayan canlılarıyla mutlu bir kent olacak" dedi.