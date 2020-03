Çiğli'de mahallelere mama ve su bırakıldı

Çiğli Belediyesi tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında beslenme imkânı azalan sokak hayvanları için tüm mahallelere mama ve su bırakıldı.

Çipli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korornavirüs tedbirlerinin ardından açlık sorunuyla karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çiğli Hayvan Hakları Meclisi üyeleri ile birlikte sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak adına park ve bahçeler başta olmak üzere kentin birçok noktasına mama ve su bıraktı. Sağlık sorunu yaşadığı tespit edilen hayvanların tedavileri yapıldı. Ekipler belirli periyotlarla mama ve su takviyesini devam ettirecek. Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli sınırları içinde bulunan bütün sokak hayvanlarının günlük besleme programı dahilinde mama dağıtımının yapıldığını söyledi.

Aklımız can dostlarımızda

Olağanüstü bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Başkan Utku Gümrükçü, “Koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündemi oluşturuyor. Çiğli Belediyesi olarak biz de, hemşehrilerimizin sağlığını korumak amacıyla tedbirler alıyor ve özenle hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalarımızı yürütürken sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Vatandaşlarımızın evlerinden çıkamadığı bu dönemde can dostlarımızın beslenme sıkıntısı yaşamamaları adına kentimizin belirli noktalarına ekiplerimiz aracılığıyla mama ve su bıraktık. Yalnızca insanların değil kentimizdeki tüm canlıların sağlığı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Menderes’te de unutulmadılar

Menderes Belediyesi tarafından koronavirüs ile mücadele sürdürülürken, sokakta yaşayan hayvanlar da unutulmadı. Koronavirüs ile mücadelede yoğun bir çalışma yürüten Menderes Belediyesi, bu süreçte sokakta yaşayan can dostları da unutmadı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın talimatıyla sokaktaki hayvanlara mama desteği arttırıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin her noktasında yürütülen çalışmalara Başkan Kayalar da katıldı. Can dostlar ile bir araya gelen Başkan Kayalar, hayvanları kendi elleriyle besledi.

Destek sürecek

Can dostların emin ellerde olduğunu ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “ Koronavirüs ile mücadelemiz kapsamında sokaklarımız boşalmış olsa da bu sokaklarda yaşayan can dostlarımızı unutmadık. Veteriner işleri müdürlüğümüzdeki ekip arkadaşlarımızla birlikte sokakta yaşayan hayvanlarımıza mama desteğinde bulunuyoruz. Can dostlarımıza desteğimiz sürecek. Vatandaşlarımızın da can dostlarımızı unutmamasını ve evlerinin, iş yerlerinin önüne bir kap mama ve su bırakmasını istiyoruz” dedi.