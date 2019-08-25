Çiğli'de 'Mikropsuz Bir Hayat' var

Çiğli'nin mahallelerinde sahnelenen ücretsiz tiyatro oyunu 'Mikropsuz Bir Hayat' oyunuyla çocuklar hem hoş vakit geçiriyor, hem de sağlıklı yaşam konusunda bilgileniyorlar.

Çocuklara sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenlerin anlatıldığı 'Mikropsuz Bir Hayat' adlı çocuk tiyatrosu oyunu farklı mahallelerde sahnelenmeye başlandı. 3 yıldır anasınıfları, ilkokullar ve hastanelerde tedavi gören çocuklara yönelik sahnelenen çocuk oyunu, ilk olarak Yakakent Mahallesi'nde oynandı. Oyun, çocuklar tarafından büyük bir merakla izlendi. Etkinliğe çocukların yanı sıra ebeveynler de yoğun ilgi gösterdi.

Sağlıklı yaşamın önemi

Çocuklara sağlıklı bir yaşam sağlayabilmek adına farklı çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Utku Gümrükçü, "Düzenlediğimiz bu etkinlikle, çocuklarımız hem sağlıklı bir yaşam için neler yapmaları gerektiğini öğrenecek, hem de doyasıya eğlenecekler. Çocuklarımıza yönelik düzenlediğimiz tiyatro oyunu farklı mahallelerde devam edecek. Sağlıklı bir yaşımı önemsiyoruz ve bu oyun da bu anlamda çocuklarımızın bilinçlendirilmesi adına önemli bir çalışma" dedi.