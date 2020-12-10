Çiğli'de moloz toplama atağı

Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde sürdürülen temizlik çalışmaları kapsamında son iki haftada 980 ton moloz topladı.

Her Pazartesi ve Perşembe günü farklı bir mahallede detaylı temizlik çalışmasının yapıldığı Çiğli'de, moloz toplama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Gelen talep ve şikayetleri değerlendiren ekipler, kentin farklı noktalarından günde yaklaşık 70 ton olmak üzere 14 günde toplam 980 ton moloz topladı.

Birlikte mücadele etmeliyiz

Çevre kirliliğiyle mücadelede yalnızca Belediyenin değil tüm vatandaşların gerekli özveriyi ve farkındalığı göstermesi gerektiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çevremizi ve doğamızı korumak için bütün imkanlarımızla alanlardayız. Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirdiğimiz mahalle temizliği çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı sıra yapılaşmanın hızlı seyrettiği kentimizde moloz toplama çalışmalarını da titizlikle sürdürüyoruz. Gelen verileri göz önünde bulundurduğumuzda İzmir'de aylık moloz toplama kapasitesi en yüksek olan Belediyeyiz. Çiğli Belediyesi olarak, sağlıklı bir yaşam ve mutlu bir gelecek için Çiğlimizde çevre kirliliğiyle mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız en azından yaşadıkları sokağı ve mahalleyi korumalarıdır. Böylece bu sorunu hep birlikte ve daha çabuk çözebiliriz” dedi.