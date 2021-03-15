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Çiğli'de muhtarlar doğa için yarışacak

Çiğli Belediyesi tarafından, atık yağların doğaya karışmadan geri dönüşüme kazandırılması amacıyla muhtarlar arası ödüllü “Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması” başlatıldı

Çiğli'de muhtarlar doğa için yarışacak
15 Mart 2021 Pazartesi 16:17

Çevre kirliliğiyle mücadele konusunda birçok önemli projeyi hayata geçiren Çiğli Belediyesi, bu anlamda farkındalık yaratacak bir uygulamaya daha imza attı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, muhtarlar arası ödüllü Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması başlatıldı. 31.05.2021 tarihine kadar devam edecek yarışma sonucunda 1000 lt bitkisel atık yağ toplayan muhtarlığa mini buzdolabı, 500 lt bitkisel atık yağ toplayan muhtarlığa yazıcı, 350 lt bitkisel atık yağ toplayan muhtarlığa sümen takımı, 200 lt bitkisel atık yağ toplayan muhtarlığa kırtasiye seti, 100 lt atık yağ toplayan muhtarlığa ise 5 top A4 fotokopi kağıdı hediye edilecek. Yarışmanın ödül töreni, 04.06.2021 tarihinde Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda düzenlenecek. Vatandaşları da geri dönüşüm zincirine dahil etmek amacıyla, Çiğli Belediyesi ve Başkan Utku Gümrükçü’nün sosyal medya hesaplarından ikamet ettikleri muhtarlıklara destek olma çağrısı yapıldı.

Başkan Gümrükçü: “Doğamızı birlikte koruyacağız”

Çevre kirliliğiyle mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir Çiğli bırakmayı en öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Hizmet ve projelerimizi çevre duyarlılığı gözeterek hayata geçiriyoruz. Son olarak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz aracılığıyla muhtarlarımız arasında düzenlenecek atık yağ toplama yarışmamızın startını verdik. Çiğlili hemşehrilerimi, bağlı bulundukları muhtarlara destek olmaya çağırıyorum. Atık yağları çöp veya lavabolara dökmeyelim. Biriktirerek muhtarlıklarımıza bırakalım. El ele verirsek önce Çiğlimizi sonra ülkemizi ve dünyamızı çok daha yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz" dedi.

Etiketler; #izmir #çiğli
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