Çiğli'de muhtarlarla güç birliği

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü 31 Mart yerel seçimlerinde seçilerek görevlerine başlayan 26 mahalle muhtarını makamında kabul etti ve muhtarları tek tek kutladı. Muhtarlar da Başkan Gümrükçü'nün çağrısı ile çiçek getirmek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Ege Orman Vakfı'na bağışta bulundular. Muhtarlar bağış makbuzunu Başkan Gümrükçü'ye takdim etti.

Çiğli'de muhtarlarla birlikte kaliteli hizmet üretmek istediklerini belirten Başkan Gümrükçü, "Çiğlimizde muhtarlarımızla birlikte 5 yıl görev yapacağız. Çiğlimiz için birlikte güzel, hızlı, enerjik ve Çiğli'nin geleceğini değiştirecek projeler üreteceğiz. Halkımızın sorunları için akılcı ve kalıcı çözümler üreteceğiz" diyerek Çiğli'nin sorunlarını muhtarlarla birlikte çözüme ulaştıracaklarının mesajını verdi.

Heyecanlı yarış

Başkan Gümrükçü, muhtarlarla birlikte hizmet etmek için heyecanlı bir yarışın içine girilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Mahallelerdeki talepleri muhtarlarımızla birlikte ve koordinasyon içerisinde çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Çiğli Belediyesi'nde bilişim üzerine alt yapı çalışmaları yapacağız. Her mahallede belediyemizin bir temsilcisini bulunduracağız. Her zaman vatandaşımızın önceliği bizim önceliğimizdir anlayışıyla hareket edeceğiz. Bize güvendikleri için tüm Çiğli halkına teşekkür ediyorum."