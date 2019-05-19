Çiğli'de Sanlısoy sahne aldı

Çiğli Belediyesi tarafından milli mücadelenin 100. yılı kutlamaları, muhteşem etkinliklerle devam etti. Çiğlililerin heyecanı düzenlenen fener alayı yürüyüşü ve sevilen rock müzik sanatçısı Ogün Sanlısoy'un coşkulu konseriyle doruğa ulaştı.

Çiğli Belediyesi'nin beş güne yaydığı "İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl" etkinlikleri fener alayı yürüyüşü ile taçlandı. Büyük katılım ve coşkuyla yapılan fener alayı yürüyüşü Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 1919 yılına gönderme yaparak saat 19.19'da Ataşehir Mahallesi Akvaryum Kafe önünden başladı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, belediye bürokratları, muhtarlar, meclis üyeleri, CHP ve İYİ Parti yöneticileri ve yüzlerce Çiğlili kol kola girerek bando eşliğinde İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu önündeki konser alanına yürüdüler. Çiğlili vatandaşlar Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posterlerini büyük özenle taşıdılar. Türk Bayraklarının ellerde taşındığı yürüyüş boyunca "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları atıldı. Gençlerin meşaleler ile eşlik ettiği fener alayı yürüyüşünün coşkusuna evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar da alkışlarıyla ortak oldu.

Güzel olacak

Yürüyüşün ardından gençlerin büyük beğeniyle takip ettikleri rock müziğinin sevilen isimlerinden Ogün Sanlısoy saat 21.00'de sahne aldı. Solo ve düet çalışmalarıyla dikkat çeken Ogün Sanlısoy, gençlere unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi. Konseri gençlerle birlikte izleyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Bu yıl Milli Mücadelenin 100. yılı olması nedeniyle daha büyük bir coşku yaşıyoruz. Çiğlimiz 5 gün süren dolu bir içerikle hem Cumhuriyete hem de Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkıyor. Teşekkürler Çiğli. Her şey çok güzel olacak" dedi.