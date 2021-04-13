Çiğli'de sosyal market açılıyor

Çiğli Belediyesi ile Kızılay Konak şubesi iş birliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Marketin açılışı 16 Nisan Cuma günü yapılacak

Pandemi döneminde gösterdiği toplumsal dayanışma ile adından sıkça söz ettiren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sosyal yardımlaşma anlamında örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Çiğli’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere hizmet verecek olan Sosyal Marketin açılışı 16 Nisan Cuma günü saat 11:00’de Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleştirilecek.

Başkan Gümrükçü: “Dayanışmamız sürecek”

Dayanışma halkasını genişletmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla ilçemizde dayanışma kültürünü güçlendirmek ve toplumsal kalkınmaya destek olmak istiyoruz. Temel belediyecilik görevlerimizin yanı sıra sosyal yardımlaşma konusunda da hizmet ve projeler üretiyoruz. Son olarak, Kızılay Konak şubesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği doğrultusunda ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Sosyal Marketi kentimize kazandıracağız. Projeye destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.