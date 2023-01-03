Çiğli'de su baskınları son bulacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü su baskınları ve koku sorununu önlemek amacıyla kent genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Çiğli’de de 60 milyon liralık yatırımı hayata geçirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kent hedefi doğrultusunda İzmir tarihinin en büyük yağmur suyu ayrıştırma yatırımları devam ediyor. İklim krizinin etkilerine karşı İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler kapsamında Çiğli'de yaklaşık 60 milyon liralık yatırımın sonuna gelindi. Proje kapsamında 9 bin metre yağmur suyu ve 4 bin 500 metre kanalizasyon hattı imalatının yanında 400 metre dere ıslahı yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yakakent, Güzeltepe, Maltepe ve Köyiçi mahallelerinde yağmur suyu ile kanalizasyon sistemini ayıran projedeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Soyer'e İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve Çiğli Maltepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Arslan da eşlik etti.

Soyer: “Çocukları yağmurdan kurtarmış olduk”

Başkan Tunç Soyer, projenin son aşamaya geldiğini belirterek “Birkaç güne bitecek. Önemli olan şu: 18 milyonluk yatırım olarak başlamıştık, 60 milyon liraya çıktı. İş yaparken bir yandan da ekonomik krizle mücadele etmek gibi bir zorluk var. Öngörülemez şekilde rakamlar artıyor. Bütün bunlara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlara devam edeceğiz. Arkada Maltepe İlkokulu'nda oynayan çocuklar, her yağmurda mağdur oluyordu. Bugün hepimizin yüzü gülüyor. Çocukları yağmurdan kurtarmış olduk. Bu yatırımlar gözükmüyor, bu yatırımlar toprağın altında. 200 kilometre yağmur suyu-atık su ayrıştırma kanalı yaptık. Bu, İzmir'i ortasından yarıp geçmek gibi bir şey. Bu kadar büyük bir yatırım ve maliyet sadece bugünü değil kentin geleceğini, Körfez’ini kurtarmak içindir. Tüm çalışanlarımla gurur duyuyorum” dedi.

Koku sorunu ve taşmaların önüne geçilecek

Çiğli Yakakent, Güzeltepe, Maltepe, Köyiçi mahallelerinde yağmur suyu ve kanalizasyon sistemini ayrıştıran projeyle, tüm bölge yağmur sularından kurtulacak, kanalizasyon hatlarından kaynaklı taşmalar da önlenecek. Çalışmayla bölgedeki koku sorununun da önüne geçilmesi hedefleniyor.