Çiğli'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çiğli'de önce ağaca sonra elektrik panosuna çarparak takla atan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Anadolu Caddesi Balatçık mevkisinde 35 KUV 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca çarptı. Daha sonra elektrik panosuna çarpan otomobil takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan iki kişinin yaşamanı yitirdiği, bir kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralanan B.K, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.