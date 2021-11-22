Çiğli'de talep ve şikayetler çözümsüz kalmıyor

Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde başlatılan kurum içi dijitalleşme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen CRM sistemi ile 2021 yılında Belediyeye gelen talep, istek ve şikayetlerin %93’ü çözüme kavuşturuldu

Vatandaşların hizmet memnuniyet oranını yükseltmek amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, 2021 yılı Ocak ayından itibaren 13 farklı kanaldan Belediyeye ulaştırılan toplam 31 Bin 946 talep, istek ve şikayetin 29 Bin 996 tanesi sonuçlandırılmış olup %93,90 oranında çözüm oranına ulaşıldı. Gelen taleplerin 8 Bin 914’ü web sitesinden, 7 Bin 650’si WhatsApp, 4 Bin 757’si halk masası, 10 Bin 625’i ise diğer iletişim kanallarından oluştu. Yıllık bazda sonuçlandırılan talep veya şikayetin %55’ine tekabül eden 16 Bin 648 tanesi 72 saat içinde çözüme kavuşturulmuş olup, talep ve şikayetlerin ortalama çözüm süresi 8,70 gün olarak gerçekleşti.

Talep artsa da çözüm var

2020 yılında vatandaşlardan gelen 24 bin 503 talebin 22 bin 713'üne çözüm üreterek %92.69'luk bir oran yakalayan Çiğli Belediyesi, 2021 yılının ilk 11 ayında gelen 31 bin 946 talebin %93’lük kısmını başarıyla çözüme ulaştırdı. 2020 yılında 12 gün olan başvuru tamamlanma sürecini 8.7 güne çekerek önemli bir gelişim kaydetti.

Kasım’da zirve

Kasım ayı performansını yıllık ortalamasının üzerine taşıyan Çiğli Belediyesi, 7-15 Kasım tarihleri arasında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili gelen 756 talep ve şikayeti 3,94 gün gibi kısa sürede çözüme kavuşturdu. Sonuçlandırılan taleplerle ilgili yapılan değerlendirme anketlerinde, vatandaşlar kendilerine sağlanan hizmeti %52,31 çok iyi ve %29,70 iyi olarak puanladı.

Başkan Gümrükçü: “Bahane değil çözüm üretiyoruz”

Vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede çözüme kavuşturmak adına çalıştıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Göreve gelirken Çiğlili hemşehrilerimize ‘bahane değil çözüm üreteceğimizin’ sözünü verdik. Bu doğrultuda, belediyemizin üzerindeki ölü toprağını atmak ve gerçek performansını açığa çıkarmak adına birtakım çalışmalar başlattık. Kurum içi iletişimimizi kuvvetlendirmek amacıyla CRM Merkezi’ni kurduk. Vatandaşlarımızın belediyeye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 13 farklı iletişim kanalımızı aktif hale getirdik. Hayata geçirdiğimiz bu sistemle, Belediyemize gelen talep, istek ve şikayetleri tek bir merkezde topluyor ve ilgili müdürlüklerimize iletiyoruz. Başvurularla ilgili süreç takibi yapıyoruz. Aylık olarak, performans değerlendirme toplantıları düzenliyoruz. Eksilerimizi ve artılarımızı masaya yatırıyoruz. Elimizdeki 2021 yılı verileri kurduğumuz bu sistemin Çiğli ve Çiğlililer için ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.