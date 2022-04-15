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Çiğli'de trafik akışında değişiklik

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Çiğli Tramvay Hattı çalışmaları nedeniyle Semra Aksu Caddesi’nde trafik akışı değişecek. Cadde cumartesi gününden (16 Nisan 2022) itibaren trafiğe kapatılacak. Trafik akışı ve otobüs ulaşımı 8010 Sokak üzerinden sağlanacak. İmalatların tamamlanmasının ardından Semra Aksu Caddesi düzenlenerek yepyeni bir görünüme kavuşacak

Çiğli'de trafik akışında değişiklik
15 Nisan 2022 Cuma 10:46

Çiğli Tramvay Hattı’nın yapımı kapsamında Semra Aksu Caddesi’nde ray döşeme çalışmaları nedeniyle trafik akışı değişecek. 6 ay sürmesi planlanan çalışmaların öncesinde cadde ve Ataşehir Mahallesi Muhtarlığı’nın yanında yer alan otobüs duraklarının olduğu bölüm trafiğe kapatılacak. Ulaşım 8010 Sokak’tan geliş-gidiş olarak çift yönlü sağlanacak.

Yeşil meydan


Ray döşeme çalışmalarının ardından Semra Aksu Caddesi ve çevresi baştan sona yenilenecek. Yaya ulaşımının güvenliğini ve konforunu artıracak düzenleme kapsamında cadde belirli saatlerde araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacak. Yayalaştırılan caddenin bir bölümünde halkın dinlenip nefes alacağı içinde yeşil alanların ve peyzaj düzenlemelerinin yer aldığı meydan oluşturulacak. Çiğli İZBAN İstasyonu yanında yer alan mevcut otobüs aktarma merkezi Ataşehir Mahallesi Muhtarlığı’nın yanına alınacak. Burası otobüs park alanı ve hareket merkezi olarak hizmet verecek. Yenilenen aktarma merkezi yeşil alanları, dinlenme ve bekleme alanları ile kentlinin yaşam kalitesini yükseltecek.

Etiketler; #çiğli #çiğli tramvay #izmir
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