Çiğli'de türküler sokakta söylendi

Çiğli Belediyesi'nin yaz aylarında başlattığı sokakta sanat etkinlikleri Eylül ayında da devam ediyor. Çiğli Belediyesi, Evka 5 sakinlerini Türk halk müziği korosuyla buluşturdu.

Yaz ayları boyunca farklı mahallelerde düzenlediği konserlerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatan Çiğli Belediyesi, son olarak Evka 5 Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Türk Halk Müziği konseriyle mahalle sakinlerine müzik ziyafeti yaşattı. Her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği konserde, sokakta sahne alan koro eşliğinde birbirinden güzel türküler söylendi.

Vatandaş memnun

Mahallelerde düzenlenen konserlerin vatandaşların rutin hayatın koşuşturmasından bir nebze de olsa uzaklaşmasını sağladığını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğlili hemşehrilerimizin aileleri ve sevdikleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla tüm mahallelerimizde yaz boyunca ücretsiz konserler düzenledik. Bugün de Evka 5 Mahallesi sakinleriyle, düzenlediğimiz Türk Halk Müziği konserinde bir araya geldik. Bu güzel akşamda yanımızda olarak türkülerimize eşlik eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.