Çiğli'de virüs önlemi

Çiğli Belediyesi tarafından tüm dünyada hızla yayılan yeni koranavirüs (COVID-19) salgınına karşı önlem amaçlı ilçe genelinde detaylı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Halk sağlığını güvence altına almak amacıyla rutin çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi son olarak koronavirüs tehdidine karşı gerekli tedbirleri almaya başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, vatandaşların gün içerisinde bir arada bulunduğu alanları dip bucak dezenfekte etmeye başladı. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarına halkın yoğun olarak bir arada bulunduğu ortamlardan başladı. Bu amaçla okul ve ibadethanelerde temizlik faaliyetleri hız kazandı. Dezenfekte işlemi kapsamında ilk ve orta dereceli okulların sınıf ve tuvaletleri özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Temizlik ekipleri dezenfekte işlemlerini ibadethanelerde de sürdürüyor.

Tüm katlara dezenfektan cihazı

Uzmanların önemle üzerinde durduğu el temizlik ihtiyacının karşılanması için de ortak kullanım alanlarına dezenfektan cihazları yerleştirildi. Belediye binasının girişinde çok sayıda olmak üzere tüm katlara el temizliği için dezenfektan cihazları kondu. Başta belediye personeli olmak üzere tüm vatandaşlar el hijyenlerini bu cihazlardan sağlanan dezenfektan ile sağlayabilecek. Bu hizmetlerin yanı sıra ortak kullanım alanlarına virüsten korunma yollarının anlatıldığı bilgilendirme afişleri de asıldı.

Gerekli tedbirleri alıyoruz

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, koronavirüsün dünya genelindeki yayılma hızı göz önünde bulundurulduğunda insanlığın ihmal edilemeyecek bir tabloyla karşı karşıya olduğunun belirterek, virüse karşı hazırlıklı olmanın öneminin altını çizdi. Başkan Gümrükçü, "Bölgemizden gelen haberler gösteriyor ki koronavirüsü komşu ülkelerimize kadar yayılmış durumda. Gelinen bu noktada Çiğli Belediyesi olarak biz de gerekli tedbirleri almaya ve başladık ve vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu okul ve ibadethaneleri temizlemeye başladık. Sınıf ve tuvaletleri ilaçlıyoruz. Belediyemizde toplu kullanım alanlarına el dezenfektan cihazları yerleştirdik. Biz şimdiden önlemlerimizi alabildiğimiz kadar almak istiyoruz" diye konuştu.