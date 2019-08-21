Çiğli'de "Zafer, Barış ve Kurtuluş" Etkinlikleri

Çiğli Belediyesi tarafından, Büyük Taarruz, İzmir'in Kurtuluşu ve Dünya Barış Günü kapsamında 26 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında 'Zafer, Barış ve Kurtuluş' etkinlikleri düzenlenecek. Kültür, sanat ve düşün alanından sanatçı, yazar ve araştırmacılar Çiğli'ye gelecek.

Çiğli Belediyesi 'Zafer, Barış ve Kurtuluş' etkinlikleri 26 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında bir dizi konser, söyleşi ve dinletiyle gerçekleştirilecek. Etkinlikler 26 Ağustos'ta Çiğli Belediyesi konferans salonunda Gazeteci - Araştırmacı Yazar Yaşar Aksoy'un 'Kurtuluş Savaşının 100. Yılı Anısına 26 Ağustos'tan 9 Eylül'e' söyleşisi ile başlayacak. Ardından halk müziğinin sevilen sanatçısı Yunus Kırılmış, Büyük Taarruz ve seferberlik türküleri seslendirecek. 27 Ağustos'ta ise Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nda Serap Yağız Çiğli halkına barış türküleri seslendirecek. Aynı gece Yunan ve Ege Dansları Grubu Kakapedia muhteşem dansları ile güzel bir gece yaşatacak.

Kardeş Türküler

Farklı kültürdeki insanları bir araya getirerek, kardeşlik ve dayanışmayı vurgulayan türküleriyle sevilen müzik grubu Kardeş Türküler 29 Ağustos'ta Egekent girişinde bulunan alanda Çiğlililere barış türküleri seslendirecek. 29 - 30 Ağustos tarihlerinde ayrıca Çiğli Belediye Spor Kulübü tarafından Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı'nda satranç turnuvası düzenlenecek. 30 Ağustos'ta belediye konferans salonunda ise çocukların gözüyle Kuvayi Milliye Destanı sahnelenecek.

Levent Üzümcü anlatacak

Tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Üzümcü 1 Eylül'de 'Anlatılan Senin Hikayen' söyleşisi ile Cumhuriyet ve Demokrasi parkında Çiğli halkıyla buluşacak. Levent Üzümcü, 2 Eylül'de Cengiz Toroman ile birlikte kitap ima gününe katılacak. Etkinlikler 10 Eylül'de Araştırmacı Yazar Sinan Meydan'ın Kurtuluştan Kuruluşa söyleşisi ve 'Ateş ve İhanet' adlı tiyatro gösteriminin ardından sona erecek.