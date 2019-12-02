Çiğli'den 'Herkes için erişilebilir kent' hamlesi

Engelli bireylerin sorunlarını temel bir ayrımcılık olarak kabul eden Çiğli Belediyesi, bu olumsuzlukların giderilmesi için geniş katılımlı çalıştay düzenleyecek. Çalıştay sonuçları yol gösterici olacak.

Çiğli Belediyesi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde engelli bireylerin sorunlarının temel bir ayrımcılık sorunu olarak ele alınacağı ve temel politika önerilerinin tartışılacağı "Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı" düzenliyor. Çalıştayda, engelli bireylere yönelik hizmetlerin çerçevesinin belirlenerek tüm belediye hizmetlerinin kapsayıcı şekilde sunulmasına yönelik talepler politika belgesi haline getirilecek. Belediye, çalıştay ile 'ayrımcılık' ve 'hak temelli' engellilik politikası önerileri ile hizmet çalışmalarına yön vermeyi planlıyor. Engelli sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin yanı sıra İzmir'deki belediyelerin engelli hizmetleri birimlerinin sorumluları, baro, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çalıştay için bir araya geliyor.

Tespit ediliyor

Belediye binasının fiziki erişilebilirliği ile ilgili düzenleme çalışmaları da yapan Çiğli Belediyesi, 2-4 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Kent Sempozyumu'nda "Herkes İçin Erişilebilir Kent" başta olmak üzere birçok oturumda engellilik politikasını ele almıştı. Engellilerin her yurttaş gibi bağımsız yaşayabilmelerini, yaşamın tüm alanlarına etkin ve eşit olarak katılabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden Belediye, resmi internet sayfasına eklenen "Engelsiz Çiğli" bağlantısı, görmeyenler web sayfası ve "Engel Avı" bağlantısı ile belediye sınırları içinde karşılaşılan ayrımcılıkları tespit etmeye çalışıyor.

Tercüman bulunacak

Çalıştaya davet edilecek görme engelli bireyler için brail alfabeli davetiye ve program akışı hazırlarken etkinlik için düzenlenen afişte de betimleme yapıldı. Ayrıca işitme engelliler için ise işaret dili bilen tercüman bulunacak. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün açılış konuşması ile başlayacak çalıştayın öğleden önceki oturumunda "Hak Temelli Yaklaşım", "Türkiye'de Engellilik Politikası" ve "Engelliler ve Yerel Yönetimler" başlıklı sunumlar paylaşılacak. Öğleden sonra ise yuvarlak masa etrafındaki çalışma gruplarında katılımcıların yerel yönetimlerde hak temelli engellilik politikasına dair önerileri alınacak ve çalıştay rapor haline getirilecek.

Sorumluluklar yüklüyor

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, düzenleyecekleri çalıştayla ilgili şu bilgileri verdi: "3 Aralık'ta ilan edilen Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, merkezi ve yerel yönetimlere de sorumluluklar yüklüyor. Biz de bu sorumlulukların bilinciyle belediyemizin engelli biriminin çalışma ilkelerini belirlemek için 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde çalıştay düzenliyoruz. Katılımcıların yerel yönetimlerde hak temelli engellilik politikasına dair önerilerini alacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Çiğli Belediyesi olarak engelli bireylerimizin sorunlarını insan hakları bağlamında ele alıyoruz. Bağımsız yaşam ilkesi ve hak temelli engellilik politikasının kurumsallaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.