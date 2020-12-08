Çiğli denizle buluşuyor

Çiğli Belediyesi ile Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Aliağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında “Çiğli Halkını denizle buluşturmak ve balıkçılığı kalkındırmak” amacıyla imzalanacak protokol, Aralık ayı Meclis toplantısında kabul edildi.

Homa Dalyanı’nda hayata geçirilecek projeyle Çiğli ve İzmir’de yaşayan tüm doğaseverlerin denizle ve doğal yaşamla ilişkilerinin güçlendirilmesi, balıkçılık üretiminin desteklenmesi ve ekolojik dengenin korunması hedefleniyor. Projenin yerel bazlı hedeflerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanlarda da kentin marka değerine önemli katkı sağlaması planlanıyor.

Çiğlili artık kendi sahiline gidecek

Projenın Çiğli'ye çok önemli getirileri olacağını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Uzun deniz şeridine, verimli delta ve dalyanlara sahip olmamıza rağmen yıllardır denizden ve bu alanların verimliliğinden mahrum kaldık. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Aliağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte hayata geçireceğimiz bu projeyle İzmir'in balık ihtiyacının çok önemli bir bölümünü karşılayacağız. Midye ve diğer deniz mahsulü üretimine büyük destek vereceğiz. Böylece balıkçılık yaparak geçimi sağlayan vatandaşlarımızın ekonomisine de önemli katkı sağlayacağız. Projemizin bir başka kazanımı da yıllardır hasret kaldığımız deniz şeride kavuşmamız olacak. Vatandaşlarımız deniz kenarında vakit geçirmek için artık başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Ayrıca dez avantajlı grupları denizle buluşturacağız. Çiğlimizin kendi sahiline gelecekler. Projenin hızlı bir şekilde hayata geçmesi için gerekli tüm girişimleri ve görüşmeleri çekinmeden yapacağız. Her şey yaşanabilir bir Çiğli için" dedi.