Çiğli Geleceğini Planlıyor

Çiğli Belediyesi’nde Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde belirlenen Stratejik Planların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Stratejik Yönetim PESTLE Analiz Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya ev sahipliği yapan Başkan Gümrükçü, “Geleceğini arayan bir kentin rotasını belirlemek için bir araya geldik. Çiğlimizi hep birlikte çok daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi

Çiğli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde Pelikan Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Stratejik Yönetim PESTLE Analiz (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel etkenlerin analizi) Toplantısına eski bakanlardan Zeki Sezer, Yaşar Okuyan ve Masum Türker, CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Suat Çağlayan, Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tuğba Nur Özen Balaban ile akademisyenler, siyasi parti mensupları, meslek odalarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, dernek üyeleri ve muhtarlar katılım gösterdi. Toplantıyı yerel ve ulusal basından çok sayıda gazeteci takip etti. Toplantının açılış konuşmalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Suat Çağlayan ile eski Bakanlardan Zeki Sezer, Masum Türker ve Yaşar Okuyan yaptı.

Suat Çağlayan: “Hizmetleriyle insana dokunuyor”

Çiğli’de böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduğunu ifade eden Eski Kültür Bakanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Suat Çağlayan, “Çiğli, yıllar boyunca yaşanan göç hareketliliği sebebiyle kendine özgü bir sosyolojik yapıya sahip. Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü, bu yapıya sahip Çiğli’de insana dokunma odaklı bir hizmet anlayışıyla çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Hizmet ve projelerini hayata geçirirken de geleceğe yönelik stratejileri belirlemek için de yoğun tempoyla çalışıyor. Şeffaflık ve katılımcılık anlamında böylesi önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptığı için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Yaşar Okuyan: “Çiğli’de güzel işler yapılıyor”

Yönetim zihniyeti açısından örnek teşkil edecek bir toplantı olduğunu belirten eski Bakan Yaşar Okuyan, “Bir kentin geleceği için hep kendi kendimize karar vermek yerine bizi seçen insanların düşüncelerini almak ve o talepler doğrultusunda hizmet üretmeyi çok değerli buluyorum. Türkiye’de özellikle son 20 yıldaki yaptım oldu anlayışı bu toplantıyı çok daha önemli kılıyor. İnanıyorum ki, bu toplantının sonucu Çiğli’nin geleceği açısından yeni bir umut, tespit ve heyecan oluşturacaktır” diye konuştu.

Zeki Sezer: “Hep birlikte güleceğiz”

Toplumun uzun süredir gülmeye hasret kaldığını vurgulayan çizen eski Devlet Bakanı Zeki Sezer, “İzmir oldum olası milletimizin yüzünü güldüren bir kent olmuştur. Utku Başkanımız da hizmetleriyle toplumumuzun yüzünü güldürmeye devam ediyor. İnanıyorum ki katılımcı, şeffaf ve demokratik anlayışla çalışmaya devam edersek ilk seçimlerde bu mutluluğu ülkemizin tamamına yayacağız” dedi.

Tekin Bingöl: “Utku Başkanın aşamayacağı engel yok”

Toplantıda söz alan CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl, “Utku Başkanımızı yıllardır tanırım. Yapmak istedikten sonra üzerinden gelemeyeceği hiçbir engel yoktur. Hayalini kurduğu gibi bir bakmışsınız Çiğli’yi denizle buluşturmuş. Sosyal Belediyecilik noktasına bu tür etkinlikler çok kıymetli. Düzenleyen ve görüşleriyle katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Masum Türker: “Cesurca bir adım”

PESTLE toplantısının en modern yöntem olduğunun altını çizen eski Bakanlardan Masum Türker, “Bir belediyenin bu yöntemle çalışıyor olmasından dolayı hiç düşünmeden daveti kabul ettim ve Çiğli’ye geldim. PESTLE yöntemi Sosyal Belediyecilik açısından çok önemli. Yerelde ve genelde bu yöntem çerçevesinde alınan kararlar toplum yararı açısından çok daha sağlıklı olacaktır. Bu toplantıda PESTLE yönetiminin sürdürülebilirlik kavramı ile desteklenmesi ekstra olumlu bir adım. Utku Başkanımızı hesap verebilirlik noktasında ortaya koyduğu bu cesurca tavrından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” ifadeleriyle toplantının ilk bölümünün konuşmalarını tamamladı.

Gümrükçü sık sık notlar aldı

Toplantıda söz alan konuşmacıları dikkatlice dinleyen Başkan Utku Gümrükçü’nün, Çiğli’nin geleceğine dair fikir ve önerilerle ilgili sık sık notlar aldığı gözlemlendi. Toplantı, öğle yemeği için verilen aranın ardından katılımcıların konuşmasıyla devam etti. Akademisyenler ve meslek odası temsilcileri toplantının konusuyla ilgili konuşmalarını yaptı. Diğer konuklar soru cevap bölümünde söz alarak konuşmacılara merak ettikleri konularla ilgili sorular sordu.

Pavey Cenevre’den bağlandı

Acil durum toplantısı için bulunduğu Cenevre’den toplantıya zoom ile bağlanarak görüşlerini paylaşan Birleşmiş Milletler Temsilcisi Şafak Pavey, “Birleşmiş Milletler ailesi olarak özellikle son iki yılda tüm dünyada yaşanan küresel sorunlara çözüm üretmek için şehirler ile birlikte çalışıyoruz. Şehirlerin temsiliyetini artırmak ve küresel konularda söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla kent yöneticilerinin dahil olacağı bir etkileşim çalışması yürütüyoruz. Bugüne kadar ulusal çerçevede değerlendirilen şehirlere artık diplomasi içerisinde yer vereceğiz. Geleceğin şehirlerini yaratmak amacıyla belirlediğimiz Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek adına kent yöneticileriyle iş birliği içerisinde çalışacağız. Bu bağlamda değerlendirildiğinde oldukça kıymetli olan bu toplantıyı düzenlediği için Utku Gümrükçü Başkanımızı kutluyorum” dedi.

3.lük kupası Gümrükçü’de

17 Ekim 2021 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yarışı’nda Çiğli Belediyesi adına mücadele eden ve 24 takım arasından 3. olan Bear Sealing takımı üyeleri toplantıya katılarak üçüncülük kupasını Başkan Gümrükçü’ye takdim etti.

Madde madde “Sürdürülebilir Çiğli”

Birleşmiş Milletler’in 17 maddelik sürdürülebilir kalkınma ilkelerini Çiğli ölçeğinde değerlendiren Ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Işın Çelebi, “Çiğli’nin geleceğini ilgilendiren böyle önemli bir çalışmanın paydaşı olmaktan dolayı gururluyum. Bu toplantıda Türkiye gerçeğinden hareketle sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde Çiğli’de neler yapılabileceğine dair konuları konuşacağız. Çiğli Belediyesi’nin hizmet kalitesini beğeniyorum ancak daha da geliştirilebileceğini düşünüyorum. Bu doğrultuda, öncelikle kentin İzban dolayısıyla ikiye bölünmüşlük sorununu çözerek bir kent meydanı ile sosyalleşme imkanı yaratılmalı. Yoksulluk ve açlıkla kararlılıkla mücadele edilmeli. Yeni istihdam alanlarının yaratılması noktasında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle ortak çalışmalar yürütülmeli. Çiğli Belediyesi ile Katip Çelebi Üniversitesi kesinlikle ilişkilerini ve iş birliğini geliştirmeli. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik adımlar atılmalı. Atık arıtma tesisleri geliştirilerek koku ve çevre kirliliği önlenmeli. İklim değişikliği ile mücadele konusunda ilçe sınırları içerisinde yer alan doğal yaşam alanlarının avantajı bilinçli olarak kullanılmalı. Tüm bunları yapabilmek için de sürdürülebilir mali yapının oluşturulması lazım” dedi.

Başkan Gümrükçü: “Çiğli, mutlu insanların kenti olacak”

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Başkan Gümrükçü, “2011 yılında 100 bin olan ilçemizin nüfusu 2021 yılında 200 bini bulmuş durumda. Artan nüfus, farklı talepleri ve sorunları da beraberinde getiriyor. Çiğli Belediyesi olarak, bu talepleri karşılayabilmek adına insan kaynaklarımızı, mali kaynak yönetimimizi ve ekipmanlarımızı dijitalleştirerek hedeflerimiz ve kurumsal gücümüz ışığında çalışmaya devam edeceğiz. Göreve gelirken ‘Çiğli’yi Gülümseyen İnsanların Kenti’ yapacağımızın sözünü vermiştik. Yönetimsel anlamda çağın gerekliliklerini yakalayarak sağladığımız bu olumlu ortamı koruyacağız. Toplantıya katılan konuklarımızın konuşmalarından notlar aldım. Dinleyemediğim konuklarımızın konuşmalarını da izleyeceğim. Yapacaklarımızla İzmir’i gururlandırmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle toplantıyı değerlendirdi.