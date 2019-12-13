Çiğli'nin destek eli Kemeraltı'na uzandı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü sabah mesaisine, kadınların el emeğini görünür kılıp ekonomik değer kazandırmak, yerel ve toplumsal kalkınmadaki katkısını güçlendirmek amacıyla Kemeraltı'ndaki Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın (KEDV) işletmesi Nahıl Dükkan'a ziyaretle başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar ve kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin satıldığı Nahıl Dükkan'da KEDV Genel Başkanı Şengül Akçar ve İzmir Şube Başkanı Ayşe Temiztaş; Başkan Gümrükçü'ye yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Daha sonra Çiğli'nin yerelinde kadın emeğini görünür kılacak ve değer kazandıracak çalışmaların KEDV işbirliği ile yürütülmesi için Başkan Gümrükçü ve Akçar işbirliği protokolüne imza attı.

Kadının güçlenmesi

Toplumda kadının emeğinin ve sözünün güçlendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Utku Gümrükçü, değişken ekonomik koşullar, hızlı kentleşme, yoksulluk, işsizlik, sosyo- kültürel değişimlerin yarattığı ekonomik ve toplumsal baskıların, kadın şiddeti, aile içi travmalar ve sağlıksız toplum koşullarına dönüşmemesi için, kadınlara eşit eğitim, istihdam ve ekonomik olanaklarının yaratılması, toplumda kadının sözünün ve emeğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Gümrükçü, bu kapsamda, Çiğli'de de kadını sosyo- ekonomik ve sosyo-kültürel olarak güçlendirecek eğitim, işgücü destek programlarının geliştirilmesinin öncelikli gündemleri olduğunu belirtti.

Pazarı gezdi

Başkan Gümrükçü, işbirliği protokolünün ardından Kızlarağası Hanı'nda çarşamba günleri Ege Kadın Buluşması Koordinasyonu tarafından kurulan Üretici Kadınlar Pazarını ziyaret etti. Bu hafta stant açan "Sasalı Üretici Pazarı" ve "Türk Kadınlar Birliği Menemen Şubesi" üretici kadınlarının sergisini gezen Başkan Gümrükçü, kadınlara yaz, kış demeden dayanışma ruhu içerisinde kadın emeğini görünür kılan değerli çabaları için teşekkür etti ve sabah kahvaltısını stantlardan aldığı ev yapımı böreklerle yaptı.