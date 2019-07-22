Çiğli'nin sokaklarında anket var

Geçtiğimiz haftalarda mahalle muhtarlıklarına sandık kurarak ilçe halkının görüşlerini tespit eden Çiğli Belediyesi tarafından bu kez Çiğli’nin en işlek noktalarında kurulan stantlarda vatandaşa anket yapmaya başlandı. Katılımcı belediyecilik anlayışı ile hizmet ürettiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hizmetlere yön verebilmek amacıyla yapılan anketlere vatandaş katılımının yüksek olduğunu söyledi.

Çiğli’nin 26 mahallesine kurulan sandıklarla ilçe halkının nabzını tutan Çiğli Belediyesi bu kez vatandaşa sokaklarda ulaşmayı hedefledi. Çiğli Belediyesi tarafından kentin en işlek noktaları olan Anadolu Caddesi, Kasaplar Meydanı ve İzban aktarma durağına kurulan standlarda vatandaşa anket yapılmaya başlandı. İki gün boyunca belediye halkla ilişkiler personeli Çiğli halkına anket yapacak. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatandaş odaklı belediyecilik yapabilmek adına vatandaşın talep ve önerilerinin önemli olduğunu vurgulayarak, vatandaşın anketlere katılımını beklediklerini söyledi.

İlgi büyük

Yaşadığı kentle ilgili talep ve önerilerini belediyeye iletmek isteyen vatandaş ise anket uygulamasından memnun kaldı. Çiğlililer, vatandaş memnuniyet anketini doldurup görüşlerini bildirip, öneri ve taleplerini belediyeye iletilmesini sağladılar. Muhtarlıklara kurulan sandıklara gitme fırsatı yakalayamayan Çiğli halkı bu standlarda ankete katılarak görüşlerini iletme şansını yakaladılar. Vatandaşların iki gün boyunca öneri ve taleplerini belediyeye iletmelerini isteyen Başkan Gümrükçü, “Halkımızın bu sandıklara dilediğince, özgürce düşüncelerini bize iletmelerini istiyoruz. Şu anda öncelikli talepleri tespit aşamasındayız. İlçe halkımızın beklentilerini belirleyerek hizmetlerimizi üreteceğiz. Katılım oldukça yüksek” dedi.

Görüşleri önemli

Toplumcu belediyeciliğin gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Katılımcı belediyecilik anlayışı bizlere farklı toplumsal kesimler için daha fazla sorumluluk yüklüyor. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz arasında insan onuruna yakışır yaşam koşullarının sağlanması yer alıyor. Bu hedefimize ulaşabilmek için de belediye olarak sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Çiğli’nin geleceğini planlarken geçici çözümlerden uzak durmaya özen gösteriyoruz.”