Çiğli personeli için güvenli sürüş eğitimi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra hem Çiğli halkına hem belediye personeline yönelik atılımlarını sürdürüyor. Gümrükçü, belediye bünyesindeki şoförlerin güvenli sürüş ve ileri sürüş teknikleri eğitimi alacağını açıkladı.

Trafik Haftası kapsamında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Güvenli Sürüş Eğitimi Pisti'nde 'Kaza Önleme ve Geçiş Üstünlüğünde Güvenli Sürüş Eğitimi' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Radyo Trafik İzmir canlı yayınında Esra Balkanlı'nın sorularını yanıtladı.

Türkiye'de ileri sürüş teknikleri konusunda eğitim veren az sayıdaki kurumlardan birine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Gümrükçü, bunu da belediye olarak değerlendirmek istediklerini söyledi. Utku Gümrükçü, bünyelerindeki şoförlerden çeşitli zamanlarda şikayetler aldıklarını belirterek, "Çiğli Eğitim Pisti'nin sorumlusu İlkay Sular, belediyemizdeki bütün şoförlere güvenli sürüş ve ileri sürüş teknikleri gibi hem belediyemizin, hem halkımızın yararına olacak eğitimleri ücretsiz sağlayabileceklerini söyledi. İlkay Sular'a teşekkür ediyoruz. Çiğli'de trafiği rahatlatmak, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, araçları da en iyi şekilde kullanan şoförler yetiştirmek lazım. Hem kamunun kaynaklarını, hem de vatandaşın faydasını gözeteceğimiz güzel bir etkinlik olacak" şeklinde konuştu.

Olanaklardan yararlanın

Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere de seslenen Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, "Gelişen şehirlerde trafik sorunu çok ciddi bir şekilde yaşanıyor. Çiğli'nin Organize Sanayi Bölgesi, araç bakım istasyonları, eğitim pistleri gibi olanakları var. Halkımızın tüm bu olanakları iyi kullanmasını ve araçlarına iyi bakmalarını tavsiye ediyorum. Hem milli kaynaklarımızı doğru kullanmak anlamında, hem de kendi ceplerini yakmaması için yakıtları en iyi, en verimli şekilde kullanmalı" ifadelerini kullandı.