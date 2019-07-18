Çiğli pirince giderken bulgurdan da olmasın

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün "Mavişehir'i Çiğli sınırları içine katmak için başlattığımız hukuk mücadelemiz sürüyor." açıklamasına yanıt vererek, "Onların söylemine karşılık biz de diyoruz ki İstasyonaltı gerçekte Karşıyaka'nın hakkıdır. Çiğli, Karşıyaka'dan ayrılıp ayrı bir ilçe olduğundan beri yaşanan bir anlaşmazlık var. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimalleri var" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçilmesinin ardından ilk 100 günlük sürede hayata geçirilen projeleri anlattığı basın toplantısında dün Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün Mavişehir'i Çiğli sınırları içine katmak için yasal işlemleri başlattığını açıklamasına "O öyle diyorsa biz de İstasyonaltı'nı Karşıyaka'ya kazandıracağız. İstasyonaltı gerçekte Karşıyaka'nın hakkıdır diyoruz. Bunu da ispat edebilecek durumdayız. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimalleri var" yanıtını verdi.

Başkan Tugay, "İlk 100 gün" adı altında yapılan sunumda detaylı bilgiler verdi. Başkan Tugay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, İzmir'deki medya kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarının yanı sıra belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ile partililer de katıldı.

Almaları söz konusu değil

Önceki gün Çiğli Belediye Başkanı Utuku Gümrükçü'nün "Mavişehir'i Karşıyaka'dan alacağız. Yasal süreci başlattık." açıklamasına cevap veren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, şöyle konuştu:

Çiğli Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi arasnda birkaç tane mahkeme süreci yaşanmış. Bu süreçlerin hepsini Utku bey iyi biliyordur. Çok istemişler ama Mavişehir'i almaları söz konusu değil. Bu süreç bizim Yalı Mahallesi'nin bir kısmının Çiğli'ye ait olduğu iddası üzerine devam ediyor. Benim söylediğim ve sizin biraz önce güldüğünüz bir şey var. Onların söylemine karşılık biz de diyoruz ki İstasyonaltı gerçekte Karşıyaka'nın hakkıdır. Çiğli, Karşıyaka'dan ayrılıp ayrı bir ilçe olduğundan beri yaşanan bir anlaşmazlık var. Mahalle sınırlarının nerede başlayıp bittiği konusunda fikir ayrılığı var. Hakkımızı hukukumuzu koruyabilecek bir kurumuz. Bu konuyu anlaşabilecek zemini bulursak çok mutlu oluruz."

Yapılmayacaksa geri verin

Belediye'nin Karşıyaka Stadı konusunda bir engel yaratmadığını hatırlatan Tugay, "Karşıyaka Stadı yapılacak. Karşıyaka Belediyesi'nin hukuki müdahalesi yok. Çevrede oturan vatandaşların açmış olduğu ve geçmişte Büyükşehir Belediyesi'nin dahil olduğu bir dava var. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin de dahli yok. O alan stat yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmiş. Bu projeyi yapması gereken kurum Bakanlık ve ihaleyi TOKİ'ye bırakmış. Karşıyaka Belediyesi'nden istenen tek şey yer altı otoparkı ile ilgili encümen kararıdır ve biz bu kararı alıp gönderdik. Gereken tek şey ihalenin yapılması ve inşaatın başlaması. Biz Karşıyaka Spor Kulübü ile bu konunun takipçisiyiz. Stat yapılmayacaksa arazi geri verilsin. Sonrasını biz düşünelim. Bunun dışında ara bir çözüm yok." ifadelerini kullandı.

Yeni anaokulları açacağız

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Tugay, İlkokul, ortaokul ve liste düzeyindeki 800 öğrenciye burs desteği sağladıklarını ayrıca üniversite öğrencilerine burs sağlayan Karşıyaka'nın Filizleri Projesi'ni bu dönemde geliştirerek sürdüreceklerini söyledi. Belediye bünyesindeki 5 anaokulunun fiyatlarını düşürdüklerini belirten Tugay, "Dezavantajlı bölgelerde ücretsiz anaokulu hizmetini sürdürüyoruz. Yeni anaokulları açacağız ve Anadolu Caddesi'nin üzerindeki mahallelerde öncelik vereceğiz. KARGEM'den son eğitim yılında 1800 öğrenci faydalandı. KARGEM'de kapasite artacak. Yeni öğretmenler aldık. Daha fazla sayıda öğrenci faydalanacak. Bu merkezin öğretmenleri yaz döneminde de mahallelerimizde çocuklarımıza ücretsiz ders veriyor. Karşıyaka Çocuk Belediyesi'ni kuruyoruz. Yakında başkan seçimi olacak. Seferihisar'da Tunç Soyer döneminde ilk kez kurulan bir yapı. İkinci kuran belediye de biziz. Engelli Birimi kurduk. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na servis tahsis ettik. İşitme engelliler için bir tercüman istihdam ettik ve işaret dili kursu açacağız. Kent AŞ'de ve tesislerimizde revizyonlar gerçekleştirdik. Latife Hanım Köşku" bahçesinde çay fiyatını indirdik.diye konuştu.