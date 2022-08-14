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Çiğli Tramvayı Karşıyaka ile birleşiyor! Trafiğe yeni düzenleme

Çiğli Tramvayı Karşıyaka ile birleşiyor! Trafiğe yeni düzenleme
14 Ağustos 2022 Pazar 12:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hızla yürüttüğü Çiğli Tramvay Hattı Karşıya Tramvay Hattı ile birleşiyor. Toplam 2 ay sürecek çalışmalar kapsamında Cahar Dudayev Bulvarı üzerinde trafik düzenlemesi yapıldı.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önemli raylı sistem projelerinden Çiğli Tramvay Hattı'nın  Karşıyaka Tramvayı'na  bağlantısını sağlamak için Cahar Dudayev Bulvarı’nın Karya Kavşağı bölgesinde hat imalatları yapılması için harekete geçildi. 2 aşamada yapılacak imalatlarda Cahar Dudayev Bulvarı’nın İzmir Çevre Yolu ile birleşiminde 2 aşamalı geçici trafik düzenlemesi hayata geçirildi.
 
Bu kapsamda birinci aşama imalatlar için alınan UKOME kararına uygun olarak bir ay sürecek trafik düzenlemesinde; İzmir Çevre Yolu’ndan Cahar Dudayev Bulvarı Mavişehir yönüne gidiş 2 şerit, Cahar Dudayev Bulvarı’ndan İzmir Çevre Yoluna gidiş tek şerit haline gelecek. İkinci aşama imalatlar için, alınan UKOME kararına uygun olarak yine bir ay sürecek trafik düzenlemesinde İzmir Çevre Yolundan Cahar Dudayev Bulvarı Mavişehir yönüne gidiş 2 şerit ve Cahar Dudayev Bulvarı’ndan İzmir Çevre Yoluna gidiş 2 şeride dönüşecek. Toplam 2 ay sürecek düzenlemeler 14 Ağustos 2022 tarihinde başladı. İmalatların tamamlanmasından sonra trafiğin eski halindeki akışı sağlanacak.

Etiketler; #çiğli #tramvay #karşıyaka
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