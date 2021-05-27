Çiğli tramvayı yapımında ağaçlar taşınacak

Büyükşehir Belediyesi, Çiğli tramvay çalışmaları nedeniyle Ata Sanayi Bölgesi’nde orta refüjdeki ağaçları zarar görmeden taşıma kararı aldı. Ağaçlar bakımları yapılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Fırat Fidanlığı'nda korunacak, tramvay çalışması sonrası yine aynı bölgede yeşil alanlarda değerlendirilecek

Çiğli ile Karşıyaka'yı birbirine bağlayacak 11 kilometre uzunluğundaki Çiğli Tramvayı yapım çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Ata Sanayi bölgesinde orta refüjde bulunan ağaçları zarar görmemesi için taşıyacak. Bölgede kapsamlı ağaç tespiti yapan Büyükşehir Belediyesi, tümü taşınabilir nitelikte olan 9 çınar, 13 çam, 2 dut, 2 karabiber, bir incir, bir asma ve 4 zeytin olmak üzere 32 ağacı önümüzdeki günlerde özenle yerinden alıp Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın Buca Fırat Fidanlığı'na götürecek. Ağaçlar tekniğine uygun olarak sökülecek. Fidanlıkta bakımları yapılarak koruma altına alınacak bu ağaçlar tramvay çalışmasından sonra yine aynı bölgede yeşil alanlarda değerlendirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarında olduğu gibi Çiğli Tramvayı'nın geçtiği güzergahtaki yeşil dokuyu ilave ağaç ve bitkilerle zenginleştirecek.

Araç parkı için yeni düzenleme

Ata Sanayi bölgesinde yürütülecek ray döşeme çalışmaları nedeniyle orta refüjde araç parkı yapılamayacak. Çalışmalar sonrasında tramvay hattının her iki tarafı araç parklanmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenecek. 30 Haziran’da başlayacak çalışmalar 6 ayda tamamlanacak.



Çevreci toplu ulaşım

İzmir Büyükşehir Belediyesinin çevreci, ekonomik ve konforlu kent ulaşımına yeni bir soluk kazandıracak önemli projelerinden biri olan Çiğli Tramvayı, 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşuyor. Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne bağlanacak. Yaklaşık 500 metrelik bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek ve köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergâhın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Hat güzergâhı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Çiğli İzban Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Karşıyaka Tramvayı yapımı esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İzban bağlantısı da bu hattın yapımı çerçevesinde gerçekleştirilecek. 2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018’de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir’de toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı’nın da hizmete girmesi ile İzmir’deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaşacak. Çiğli Tramvayı, 414 milyon liralık yatırımla iki yılda tamamlanacak.