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Çiğli Tramvayı’nda bir etap daha aşıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Çiğli Tramvay Hattı’nın üzerinden geçeceği viyadük tamamlandı. Çevreyolu İstasyonu’nu Çiğli Ataşehir Mahallesi’ne bağlayacak tramvay viyadüğünün imalat çalışmaları 16 gün erken bitirildi. Bu bölümde yan yol üzerinden sağlanan trafik akışı eski düzenine döndü

Çiğli Tramvayı’nda bir etap daha aşıldı
19 Mart 2022 Cumartesi 13:53

Çiğli Tramvay Hattı için Çevreyolu İstasyonu’nu Çiğli Ataşehir Mahallesi’ne bağlayacak tramvay viyadüğünün imalat çalışmaları tamamlandı. Tramvayın çevre yolunun üzerinden geçebilmesi için Atakent Köprülü Kavşağı bölgesinde 3 Mart’ta başlayan ve bir ay sürmesi  planlanan çalışmalar ekiplerin yoğun mesaisi sayesinde 16 gün önce bitirildi. Bugünden itibaren (19 Mart Cumartesi) bölgede trafik akışı eski düzenine döndü. Çalışmalar sırasında çevre yolunun Bornova yönünden Çanakkale istikametine giden şeridinde 150 metrelik bölümde trafik akışı yan yol üzerinden, Çanakkale yönünden Bornova istikametine giden 150 metrelik kısımda da trafik akışı yine aynı bölgedeki yan yol üzerinden sağlanıyordu.

Yüzde 50’si tamamlandı

Beton ve ray döşeme çalışmalarının ardından Nisan ayı sonunda tramvay viyadüğünün yaya ve bisiklet kullanımına açılması planlanıyor. Geçen yıl Şubat ayında temeli atılan Çiğli Tramvay hattında kısa sürede imalat çalışmalarının yüzde 50’si tamamlandı. Çiğli Tramvayı’nda kullanılmak üzere 26 elektrikli tramvay aracının da alımı için sözleşme yapılırken, bu araçlar için yatırım miktarı 750 milyon lira oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli Tramvayı’na toplam yatırımı 1 milyar 250 milyon lirayı bulacak. 11 kilometre ve 14 istasyondan oluşacak tramvay hattının 2022 sonunda tamamlanmasının ardından test sürüşlerine başlanması planlanıyor.

Tramvay hatları 33,6 kilometreye çıkıyor

Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak hat, viyadük ile Çiğli Ataşehir Mahallesi’ne bağlanacak. Güzergâh Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli Ataşehir Mahallesi, Çiğli İZBAN Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı. Böylelikle Çiğli Tramvayı bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak.
Güzergahın büyük bölümü orta refüjlerden geçecek şekilde çift hat olarak yapılacak. Ayrıca Karşıyaka Tramvayı'nın yapımı esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İZBAN bağlantısı da bu hattın inşası çerçevesinde gerçekleştirilecek. Hattın devreye girmesinin ardından İzmir’deki tramvay hatları toplam 33,6 kilometreye ulaşacak.

Etiketler; #izmir #çiğli #çiğli tramvayı #izmir büyükşehir
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