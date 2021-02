Çiğli tramvayında temel Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi raylı sistem yatırımlarına bir halka daha ekledi. Çiğli trafiğine nefes aldıracak, bu bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak 11 kilometrelik Çiğli Tramvay hattının temeli Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle atıldı

Çiğli Tramvayı Şantiyesi'nde düzenlenen törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Martın sonu bahar" dediklerini ve bütün Türkiye'ye demokrasiyi, huzuru, birlikteliği getirmek için kararlı olduklarını söyledi. İzmir gibi çağdaş bir kentin milletvekili olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Buraya gelmeden önce sel felaketi nedeniyle mağdur olan esnafımızı gezdik; dinledik. Dertleri var. Büyük zararlar gördüler doğru ama bu konuda belediyemiz, belediye başkanlarımız güzel çalışıyor. 2 bin 554 hane ve işyerinde sorun hasar tespitleri yapılmış vaziyette. 7 milyon 31 bin liralık maddi ve manevi yardım esnafımıza yapılacak. Pazartesi günü belediye meclisinde bu karar alınacak ve uygulamaya konulacak" diye konuştu.

Azimli ve kararlıyız

İzmir'de bütün Türkiye için özlem duyduğu bir tablo olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin yatağa aç girmediği annesinin her çocuğu gece yatağına huzurla yatırdığı bir Türkiye istediklerini vurgulayarak, CHP'li belediye başkanlarının bu konuda azimli ve kararlı olduğunu, aynı kararlığı Türkiye genelinde yaşama geçireceklerini söyledi.

Buca’ya metro müjdesi

İki yılın sonunda Çiğli Tramvayı'nın kurdelesini keseceklerini, yüzde 72'si tamamlanan F.Altay-Narlıdere metrosunun da kısa sürede hizmete gireceğini belirten Kılıçdaroğlu, Buca metrosu ile ilgili sevindirici bir gelişmeyi de paylaştı. Başkan Soyer'in talebi üzerine Buca Metrosu için 15 Şubat'ta ihale ilanına çıkılacağı müjdesini kendisinin verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti devletini düşünün ve bunun hazinesini düşünün. Hazineyi yöneten bakanlığı düşünün. Bunlar uluslararası piyasalardan borç alırken yüzde 5 ve 6 faiz ödüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmayı yüzde 3 ile yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ödediği yarısı kadar faizle İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanma yapabiliyor. Bu bizim belediyelerimizin uluslararası ala nda, uluslararası finans kuruluşlarının gözünde Türkiye Cumhuriyeti devleti hazinesinden daha iyi, daha güvenilir olduğunu gösteriyor. Bu bizim için gurur verici. Dostlarımızla birlikte iktidara geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini değiştireceğiz. Türkiye Varlık Fonu 3 kez uluslararası borçlanmaya çıktı. Yüzde 5 -6 faiz ödemek istemesine karşın kimse borç vermedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız 'Ben metro yapacağım. İzmir'in ulaşım sorununun çözümünü katkı koyacağım" dedi. 1 milyar 70 milyon avroluk borçlanmayı yüzde 3 faizle kabul ettiler. 4 yıl ödemesiz. İyi koşullarda. 12 yılda ödenecek. Uluslararası piyasadan hazinenin ödediği faizden yüzde yüz düşük faizle kredi sağlanması İzmir Büyükşehir Belediye'sinin ne kadar güçlü bir belediye olduğunu gösteriyor. Belediyemizin ulusla rarası alandaki kredibilitesi çok yüksek. Buca metrosu için 15 Şubat'ta uluslararası bir ihale ilanına çıkılacak. İhaleler her zaman olduğu gibi saydam olacak. Bizim belediyelerimizde 'adamını bul, ben ihaleyi vereyim, sen bize para ver' yok. Bizim belediyelerde ihaleler halka açık, herkes biliyor, herkes görüyor. Herkes Türkiye' de şunu bilmeli. CHP'li belediyeler tıkır tıkır çalışıyor, bütün işleri yapıyor."

Türkiye'nin yeni siyaset anlayışı

Çiğli Tramvayı yapım şartnamesine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan üniversitelerden yeni mezun veya işsiz mühendis ve mimar çalıştırma zorunluluğunun çok önemli bir fırsat olduğuna da değinen Kılıçdaroğlu, her belediye başkanının yaptığı her kuruş harcamanın hesabını halka vermesi gerektiğini, bu yeni siyaset anlayışını Türkiye'de hayata geçirmek istediklerini söyledi. CHP'li belediyelerde bunu başlattıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İşsizlik sorununu çözmek istiyoruz. Herkesin üretip kazandığı Türkiye'yi özlüyoruz. Bu Türkiye'yi belediyelerimizden başlayarak inşa etmeye çalışıyoruz. Pandemi döneminde maske dağıtamayan bir iktidar düşünün. Bizim belediyelerimiz kendi bölgelerinde, talep geldiğinde bizim belediyelerimizin olmadığı yerlere milyonlarca maske gönderdiler ama sarayda oturanlar bunu görmüyorlar. Çünkü biz halkın içindeyiz; halk partiliyiz, halk için çalışıp, halk için üretiyoruz, bizim kitabımızda ayrıcalık yok. Bizim belediye başkanlarımız bu süreçte tarih yazdı. Bunu herkes çok iyi biliyor. Milyonlarca kişiye maske dağıtıldı, ayni ve nakdi yardım yapıldı. On binlerce öğrenciye tablet dağıtıldı, binlerce öğrencinin internetten yararlanması sağlandı. 21. yüzyılda Türkiye'de hala birleştirilmiş sınıflar var. Biz 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızın olduğu illerde Milli Emlak arsası gösterilmesi halinde okul yapmaya talip olduk. İzmir'den aynı çağrıyı yine yapıyorum. Biz yaparız. Biz yaparız çünkü biz her kuruşun hesabını veririz. Biz siyaseti köşeyi dönmek için değil halk için yapıyoruz. Siyaseti zenginleşme aracı olarak görmeyiz. Bizim onlarla siyahla beyaz kadar farkımız va r. Biz herkesin hakkına ve hukukuna saygılıyız. Biz herkesin huzur içinde yaşamasını isteriz."

Yardımlar engellendi

Pandemi döneminde CHP'li belediyelerin halka yardım yapmasının engellendiğine de dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Tahammül edemediler belediye hesaplarına yatırılan paraya el koydular. Vermediler. Niçin? CHP'li belediyeler başarısız olsun diye. Ne oldu? Belediye başkanı arkadaşlarıma önlerine çıkan engelle savaşmalarını söyledim. Ne yaptık? Askıda fatura ile on binlerce fakirin fukaranın elektrik, su, doğalgaz faturası ödendi. Yardım yapmak isteyen yardım almak isteyenler arasında köprü olduk. Hükümete asgari ücreti 3 bin 100 lira yapma çağrısında bulunduk. 2 bin 825 lira yaptılar. Bizim en küçük belediyemizde bile asgari ücret 3 bin 100 TL" dedi.

Hükümete "engel çıkarmayın" çağrısı

İzmir'den hükümete CHP'li belediye başkanlarına zorluk çıkarmama çağrısı da yapan Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımıza zorluk çıkarmayın. Engel çıkarmayın. Onlar yasal olarak halka hizmet etmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. İktidar engel çıkarıyor. 'Bunların hizmet yapmasını engelleyeceğim' diye. Hiçbir koşulda siz CHP'nin kendi beldesindeki vatandaşlara hizmet götürmesini engelleyemezsiniz. Bunu engelleme gücünüz ve kapasiteniz yok. Biz yapacağız. Çalışıp üreteceğiz" diye konuştu.

Başarının formülü

Konak Belediyesi'nin pandemi nedeniyle zorluk yaşayan kahvecilere yapacağı nakdi yardımın mecliste AK Partililer tarafından engellendiğine de değinen Kılıçdaroğlu, "AK Parti'nin Genel Başkanı'na sesleniyorum: Hangi gerekçe ile AK partililer kahvecilere ek ödeme yapılmasına karşı çıktı. Bize açıklasınlar ve bütün kahveciler bunu dinlesin. Bizim çalışmalarımıza tahammül edemiyorlar. Neden CHP'li belediyeler başarılı. Çok basit. İhaleleri saydam yapıp hakkı olana vereceksiniz, israf yapmayacaksınız. Harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksin. Bu siyasi tercihler ülkeyi felakete götürüyor. CHP'li belediyeler olmasa çok daha büyük olaylar çıkardı. CHP'li belediyeler ihtiyaç sahibi milyonlarca aileye, fakire fukaraya, esnafa yardım ediyor" dedi.

Yeni mezunlara iş sahası yarattık

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir için tarihi bir günde bir arada olduklarını belirterek, 414 milyon 182 bin liralık yatırımla sözleşmesi imzalanan Çiğli Tramvayı'nın temelini atmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirterek hattın Çiğli halkına hızlı, alternatifli ve konforlu toplu ulaşım kolaylığı sağlayacağına işaret etti. Çiğli Tramvay ihalesinde bir ilki gerçekleştirerek yüklenici firmaya yeni mezun mühendis ve mimar istihdam etme zorunluluğu getirdiklerini hatırlatan Soyer, "Bu örnek uygulamamız sayesinde yeni mezun gençlerimizin mesleki kariyerlerine adım atmaları konusunda önemli bir katkı sağlamış olduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi bundan sonraki ihalelerde bu uygulamaya devam edecek" dedi.

İklimi, doğayı ve çevreyi koruyan yatırımlar

Şehir içi ulaşımda karbon ayak izini düşüren ulaşım yatırımları yaparak iklimi, doğayı ve çevreyi koruyan sürdürülebilir ulaşım yaklaşımıyla hareket ettiklerini vurgulayan Soyer, bu amaçla yaptıkları yatırımları şöyle sıraladı: "Bu vizyonla vatandaşlarımız için hesaplı ve konforlu, belediyemiz için işletme maliyeti verimli bir ulaşım sistemi tasarlıyoruz. Sadece bir buçuk yıl içinde 451 otobüs, iki arabalı vapur satın aldık. Geçen yıl tek seferde aldığımız 364 otobüsle Türkiye’deki en büyük alıma imza atan yerel yönetim olduk. Göreve başladığımızda yüzde 12'si yapılmış olan Narlıdere Metrosu için hızla 125 milyon Euro'luk finansman sağladık. İki yıl bile dolmadan olağanüstü bir hızla bu hattaki çalışmalarımızı yüzde 72 seviyesine getirdik. Geçtiğimiz zor döneme rağmen yer altında 11 kilometre tünel kazdı k, ışığı gördük. Şu anda Türkiye’nin en ucuz ve inşaatı en hızlı ilerleyen metro projesi olan 7,5 kilometre uzunluğundaki Narlıdere Metrosu’nu, 2022 yılı sonunda hizmete açarak Evka-3’ten Narlıdere’ye kesintisiz bir ulaşımı mümkün kılacağız."

4 yılda 18,5 kilometrelik yeni metro ve tramvay hattı

Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünün kutlanacağı 2023'te Çiğli Tramvayı'nı İzmirlilerin hizmetine sunacaklarını açıklayan Soyer, "Böylece görev süremin ilk dört yılında toplamda 18,5 kilometrelik yeni metro ve tramvay hatlarını İzmir'in raylı sistem ağına dahil etmiş olacağız. Bunun sevinci ve gururunu da ayrıca sizlerle paylaşmak istiyorum. İzmir’deki metro ağının bir diğer fazı olacak Karabağlar-Gaziemir Metrosu uygulama projemiz ile ilgili güzergâh çalışmaları tamamlanıp ön projeler onaylandı. Halkapınar'dan Adnan Menderes Havalimanı'na uzanacak bu hat Yenişehir, Basmane, Çankaya, Eşrefpaşa, Karabağlar ve Gaziemir güzergâhını izleyecek. 28 kilometre ile kentin en uzun metro hattı olacak bu hat yoğun konut alanlarının yanı sıra Sarnıç, ESBAŞ, Fuar İzmir, Kemeraltı ve Gıda Çarşısı gibi önemli iş merkezlerini de birbirine bağlayacak. 'İzmir’i demir ağlarla öreceğiz' demiştik, İzmir halkına verdiğimiz bu sözü bir bir yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz."



Güçlü mali yapı, uluslararası güvenilirlik

Tüm bu büyük ulaşım yatırımlarını öz kaynaklarla, belediyenin güçlü mali yapısı, uluslararası alanda yarattığı güvenilirlik sayesinde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: "Çin merkezli Asya Altyapı Yatırım Bankası, Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetime, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kredi sağladı. Tüm bunlar belediyemizin, dünyanın her yerinde saygınlığının, itibarının ve kent yönetimimize duyulan güvenin göstergeleridir. Pandemiyle derinleşen ekonomik krize, belediyemizin gelirlerinin ciddi oranda düşmesine, depreme ve en son yaşadığımız sel felaketi gibi krizlere, yaşadığımız acılara rağmen tüm yatırımlarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. İzmir’de sosyal ve demokratik belediyecilik anlayışının gereğini yerine getirmeye ve vatandaşlarımızın en temel beklentilerinin başında gelen ulaşım ihtiyacını çözmeye büyük bir azimle devam ediyoruz. İzmir’in her yerine çevre dostu, nitelikli, güvenilir, engelsiz, ekonomik ve konforlu toplu ulaşımı sağlayarak kentimizin yaşam kalitesini artırmak için durmadan, canla başla, aşkla çalışıyoruz. Bugün temelini attığımız Çiğli Tramvayı’nın da bu hedeflerimizi gerçekleştirmemizde önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımızın İzmir için böyle mutlu bir günde, bizi onurlandırmasından büyük bir sevinç duyduğumuzu ifade ediyor, kendilerine şükranlarımı sunuyorum."

Başkan Soyer'e teşekkür

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Martı sonu bahar diyerek Anadolu'ya baharı getiren Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu Çiğli'ye gelerek baharı getirdi. Mustafa Kemal ve arkadaşları nasıl ülkeyi demir ağlarla ördüyse İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve arkadaşları da Çiğlimizi demir ağlarla örecekler. Pandemi demeden, yangın, sel, deprem demeden bütün bu şartlar altında bu ihaleyi yaparak sonuçlandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bürokrat arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Nurol İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Çarmıklı, projeyi halkın en az rahatsız olacağı şekilde iki yılda tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Çiğli Tramvay Hattı'nın temeli atıldı. Nurol İnşaat Genel Müdürü Nurettin Akdeniz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür plaketi verdi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ali Öztunç, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Devrim Barış Çelik, CHP Parti Meclisi üyeleri Umut Akdoğan, Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir milletvekilleri, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Hat 11 kilometre, 14 istasyon

İki yıl içinde tamamlanması planlanan Karşıyaka Tramvayı’nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı, 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşuyor. Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne bağlanacak. Yaklaşık 500 metrelik bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek ve köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergâhın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Hat güzergâhı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Çiğli İzban Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek ş ekilde planlandı. Ayrıca Karşıyaka Tramvayı yapımı esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İzban bağlantısı da bu hattın yapımı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Tramvay hattı 33,6 kilometreye çıkacak

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018’de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir’de toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı’nın da hizmete girmesi ile İzmir’deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaşacak.?