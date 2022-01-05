Çiğli tramvayının yüzde 35'i tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sürdürülebilir ulaşım hedefi doğrultusunda raylı sistem yatırımları sürüyor. Temeli 2021 yılının Şubat ayında atılan Çiğli Tramvayı’nda tamamlanma oranı yüzde 35’e ulaştı. Çiğli Tramvayı alınan elektrikli araçlarla birlikte 1 milyar 250 milyon liraya mal olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in toplu ulaşımı çağdaş standartlar seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem yatırımlarını artırarak sürdürüyor. Temeli 2021 yılının Şubat ayında atılan Çiğli Tramvayı’nda, 11 ayda imalatlarda yüzde 35 seviyesine gelindi. Şu ana kadar 7 kilometre ray döşendi. Hattın yaklaşık 8 kilometresinde kazı çalışmaları tamamlandı. Karşıyaka ile Çiğli’yi birbirine bağlayacak 500 metrelik bağlantı köprüsünün ayakları bitirildi. Hatta enerji sağlayacak 6 adet trafo inşaatı ise devam ediyor.

Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon, “Çiğli Tramvayı’nda bir yılı devirmiş bulunuyoruz. Başkanımız Tunç Soyer’in çağdaş ulaşım vizyonu doğrultusunda raylı sistem yatırımlarına Büyükşehir Belediyemiz çok büyük öncelik veriyor. Narlıdere Metrosu’nda yüzde 85, Çiğli Tramvayı’nda da yüzde 35’lerdeyiz. Bu yılın üçüncü çeyreğinde kazı çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Çalışmalar gece gündüz hızlı bir şekilde sürüyor. Bazı noktalarda çalışmalar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor, bunları en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu yıl sonunda Çiğli Tramvayı’nı bitirip, testlerini yaparak toplu ulaşıma dahil etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Muhtar Erdoğan: “İlçeye büyük katkısı olacak”

Çiğli Tramvayı ile ilgili konuşan Ataşehir Mahalle Muhtarı Nesrin Erdoğan, “Günümüzde şehirlerin en büyük sorunu trafik yoğunluğu. Çiğli Tramvayı bölgemizdeki trafik yoğunluğunu azaltacak. Çevre sağlığına faydası olacak, egzoz gazı salımı azalacak. Gürültü kirliliği daha az olacak. Ekonomiye de büyük katkısı olur diye düşünüyorum. Çalışmalar çok hızlı ilerliyor. Çok düzgün ve iyi çalışılıyor. İnşallah en kısa sürede bitecek” dedi.

Halk memnun

Çiğli’de yaşayan Tolga Özkaner, “Çiğli’ye tramvayın gelmesi ilçemiz açısından çok önemli bir yatırım. Ulaşım imkanlarının sınırlı olduğu bir ilçeye tramvay gelmesi çok güzel bir şey. Mutlaka yapım sırasında yaşanan sıkıntılar var ama cefa çekmeden sefa sürülmüyor. Yapılana kadar sıkıntısını çekeceğiz ama sonrasında sefasını süreceğiz. Güzel ve olması gereken bir yatırım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni kutluyorum” dedi. Mümin Bingül ise, “Bu proje çok iyi bir proje. Çiğli halkı tarafından da beğeniliyor. Çiğli’den binecek sahile gidecek, karşıya geçecek, pazara gideceğiz. Çok rahat olacak” şeklinde konuştu.

Genç mühendislere de iş imkanı sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı inşaatında genç mühendislere ve mimarlara istihdam sağlayacak örnek bir uygulamaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi şartnamesine projenin yapımında mühendislik ve mimarlık bölümlerinden yeni mezun olmuş 12 kişiye iş verilmesi şartını ekledi. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisi mezunu Ceren Gizem Sarıtaş, “Akademik alanda ilerlemeyi düşünüyorum. Bu projede çalışarak işlerin nasıl ilerlediğini görme şansı elde ettik. Akademik dünyada öğrendiklerimizle teoriyi birleştirme imkanı bulduk. Sahada işin gerçeğini öğrendik, mutfağına girdik” dedi. Katip Çelebi Üniversitesi Harita Mühendisliği’nden mezun Büşra Banu Öner, “Bizim için büyük bir avantaj. Narlıdere Metrosu’nda da çalıştım. Raylı sistem inşaatlarına ilgim vardı. Burada çalıştığım için çok mutluyum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum, bana çok büyük katkısı olacak” dedi.

1 milyar 250 milyon liralık yatırım

Çiğli Tramvayı’nda kullanılmak üzere 26 elektrikli tramvay aracının da alımı için sözleşme yapılırken, bu araçlar için yatırım miktarı 750 milyon lira oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli Tramvayı’na toplam yatırımı 1 milyar 250 milyon lirayı bulacak. 11 kilometre ve 14 istasyondan oluşacak tramvay hattının 2022 sonunda tamamlanması planlanıyor. Çiğli Tramvayı; bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak, bölgede yer alan hastane, üniversite, sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak.

Tramvay hatları 33,6 kilometreye çıkıyor

Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne bağlanacak. Yaklaşık 500 metrelik bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek ve köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergâhın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Hat güzergâhı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Çiğli İZBAN Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Karşıyaka Tramvayı yapımı esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İZBAN bağlantısı da bu hattın yapımı çerçevesinde gerçekleştirilecek. Hattın devreye girmesinin ardından İzmir’deki tramvay hatlarının uzunluğu Konak ve Karşıyaka ile 33,6 kilometreye ulaşacak.