Çiğli ve Gaziemir’e seyyar maskematik

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı seyyar maskematik uygulamasını Çiğli ve Gaziemir’e de taşıdı.

Çiğli ve Gaziemir’e seyyar maskematik
28 Mayıs 2020 Perşembe 09:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi yurttaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için başlattığı maskematik uygulamasını yaygınlaştırıyor. Metro istasyonları ve vapur iskelelerine yerleştirdiği maskematiklerin ardından metronun olmadığı yerlerde seyyar maskematik dönemini başlatan Büyükşehir Belediyesi, Buca’nın ardından Çiğli ve Gaziemir’de de seyyar maskematik kurdu. Çiğli İZBAN istasyon girişine ve Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi Parkı önüne yerleştirilen seyyar maskematikler yurttaşlardan büyük ilgi gördü.

Ücretsiz

İzmir’in merkezinde yaşayan yurttaşlar maskeye 17 metro istasyonundaki ve Karşıyaka, Bostanlı, Konak vapur iskelelerindeki maskematiklerden, Buca’da Şirinyer İZBAN durağının yanındaki parka, Çiğli İZBAN istasyon girişine ve Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi Parkı önüne yerleştirilen seyyar maskematiklerden erişebiliyor. İzmirliler İzmirim kartını göstererek içerisinde beşer maske bulunan paketten alabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında maske üretimini de sürdürüyor. Yurttaşların maskeye erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilen maskematikler ve merkez dışındaki ilçelerde yerel hizmetler birimleri aracılığıyla dağıtılan maske sayısı 3 milyonu geçti.
 

Önceki Haber
Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 431'e yükseldi
Sonraki Haber
Karşıyaka’da Sanal Market açıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.