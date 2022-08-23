5 BİN YILLIK MÜHÜR BULUNDU!
5 BİN YILLIK MÜHÜR BULUNDU!
0
GÜLÜMSETEN ANLAR!
GÜLÜMSETEN ANLAR!
0
O İSİM DE ATATÜRK DİZİSİNDE
O İSİM DE ATATÜRK DİZİSİNDE
0
EVE FOK BALIĞI GİRDİ!
EVE FOK BALIĞI GİRDİ!
0

Çiğli'ye Mülteci Danışma Ofisi!

Çiğli Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile gerçekleştirdiği iş birliği doğrultusunda Mülteci Danışma Ofisini hizmete açtı

Çiğli'ye Mülteci Danışma Ofisi!
23 Ağustos 2022 Salı 13:42

Dezavantajlı gruplara yönelik meslek edindirme ve hobi kursları ile hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verildiği Çiğli Belediyesi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde Mülteci Danışma Ofisi de hizmete girdi. Açılışta Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kıdemli Program Koordinatörü Torsten Haschenz, Acil Durum Koordinatörü David Savard, İyileştirme ve İstikrar Proje Müdürü Mohanad Amee, İyileştirme ve İstikrar Proje Destek Görevlisi Noor AL-HASHIMI, İzmir Ofis Müdürü Pınar Genç Akçakaya, Kıdemli Proje Asistanı (Psikososyal Destek) Ayşe Kaplan, Saha Mühendisi Semir Reyhan yer aldı. Açılış töreninin ardından Kadın Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulunan heyete hizmet ve faaliyetlerle ilgili bilgi verildi.

Başkan Gümrükçü: “Adil ve eşit hizmet ilkesiyle hareket ediyoruz”

Açılış ile ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sosyal ve toplumcu belediyecilik anlayışımız doğrultusunda ırk, din, mezhep ayrımı yapmaksızın ilçemizde yaşayan herkese eşit hizmet sunmak için çalışıyoruz. Suriye’de yaşanan savaştan kaçıp ilçemize sığınan resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık yedi bin mülteci var. Mültecilerin yüzde altmışı çocuk. Büyük travmalarla ülkemize geldiler. Biz maddi imkanları kısıtlı bir belediyeyiz. Ancak dayanışma duygusu yüksek insanlarız. IOM’un desteği ile Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’mizde hizmete açtığımız Mülteci Danışma Ofisinde mültecilerin ihtiyaçları ve entegrasyonu noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Yaşanan savaş ve iç kırışıklıkların bir an önce sona ermesini ve herkesin öz yurdunda mutlu bir şekilde yaşamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #izmir #Çiğli Belediyesi #mülteci
Önceki Haber
Çeşme’ye köpekler için 3 Pati Park daha
Sonraki Haber
İzmir'de az hasarlı evin kirası 2 bin TL!
Çambidi’nde yüzme keyfi başladı
Çambidi’nde yüzme keyfi başladı
0
İzmirliler dikkat! Sağanak yağmur geliyor!
İzmirliler dikkat! Sağanak yağmur geliyor!
0
Başkan Soyer'den iklim krizi ile mücadeleye destek!
Başkan Soyer'den iklim krizi ile mücadeleye destek!
0
İzmir'de az hasarlı evin kirası 2 bin TL!
İzmir'de az hasarlı evin kirası 2 bin TL!
0
Çeşme’ye köpekler için 3 Pati Park daha
Çeşme’ye köpekler için 3 Pati Park daha
0
Bakan Kurum'dan İzmir'e gelecek olan asbestli gemi ile ilgili açıklama: Araştıracağız!
Bakan Kurum'dan İzmir'e gelecek olan asbestli gemi ile ilgili açıklama: Araştıracağız!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.