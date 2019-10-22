Çiğli'ye öğrenci desteği geliyor

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ilçedeki okulların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken bir taraftan da okullarla ortak proje geliştirmek için çalışma başlattı.

Başkan Gümrükçü Çiğli'nin bank ve çöp konteynerlerini öğrencilerin üretmesi için ilk olarak 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ve Aydoğan Yağcı Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ziyaret etti. Ziyaretlerde öncelikle okulların ihtiyaçlarının karşılanması konuşuldu. 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapılan görüşmede okul bünyesinde bulunan mesleki bölümlerin ürettiği ürünler incelendi. Okul Müdürü Oya Adataş, okullarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Devlet Hastanesi gibi birçok kamu kuruluşunun ve özel sektörün talep ettiği mobilya ürünleri üretildiğini belirterek, okul bünyesindeki döner sermaye işletmesi sayesinde yapılan bu üretimlerden elde edilen gelir ile öğrencilerine katkı sağlayacak ücretler ödediklerini belirtti.

Tamir de yapacaklar

Atölyeleri gezen ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Gümrükçü, belediyenin ihtiyaç duyacağı mobilya, bank ve çöp konteynerlerini okulun üretmesini ve tamir etmesini önerdi ve "Bazı ürünleri geri dönüşüm malzemeleri kullanarak üretelim. Bu üretim sayesinde hem öğrencilerimize maddi destek sağlayalım hem de dönüşüm ekonomisine katkı sağlayarak çevreyi koruyalım" dedi.

Üstün yetenekliler

Başkan Gümrükçü diğer okul ziyaretini ise halk tarafından üstün yetenekli çocukların okulu olarak bilinen BİLSEM'e yaptı. Okulun ihtiyaçları üzerine idari ve akademik kadro ile görüştü. Okul Müdürü Gözde Aydoğan, "Özel yetenekli öğrencileri tanımak, yeteneklerini fark ettirerek en üst seviyede geliştirmek için çalışıyoruz. Ayrıca toplumumuzun kültürel ve manevi değerlerini yaşayan kazanımlarını ülkesi ve milletinin faydası için kullanan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, özgüvenli, yenilikçi, üretken, demokratik ve mutlu bireyler olmalarını sağlayan, araştırmacı, sorun çözme yeteneğine sahip gençler yetiştirmek hedefindeyiz" dedi.

Çiğli için şans

Başkan Gümrükçü de, "BİLSEM Karşıyaka'dan itibaren İzmir'in tüm kuzey bölgesindeki öğrencilere hizmet veriyor. Bine yakın öğrencisi var. Dolayısıyla ihtiyaçları çok fazla. Sınırlarımızın içinde olması Çiğlili çocuklar için büyük şans. Bu şansı Çiğli dışındaki çocuklarımızın da en iyi şekilde kullanabilmesi için okulumuzu destekleyeceğiz. Verimli bir görüşme geçirdik" diye konuştu.