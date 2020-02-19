Çiğli'ye tramvay müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İzmir'de Çiğli tramvay hattı için onay verdiği bildirildi.

Çiğli'ye tramvay müjdesi
19 Şubat 2020 Çarşamba 16:56

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Ana Ulaşım Master Planı içinde yer alan Çiğli Tramvay Hattı Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacak yaklaşık 11 kilometrelik proje, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasının ardından inşaat ihalesine çıkılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir ve Çiğli için müjdeli haber geldiğini belirterek, "Çiğli tramvayı projemiz Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. Başta Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a ve projeyi bakanlık nezdinde takip eden İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

Projenin ilk etabı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu'ndan başlayarak bağlantı köprüsüyle Ataşehir ve Çiğli İstasyonaltı mahallelerini, Çiğli İZBAN İstasyonu'nu ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesini kapsayacak. İkinci etap ise Ataşehir Mahallesi'nden başlayacak, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Ata Sanayi güzergâhını takip ederek Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde son bulacak.

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