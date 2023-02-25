Çiğli’de Deprem Dayanışması Büyüyor

Çiğli Belediyesi'nin öncülüğünde depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla başlatılan ilçedeki dayanışma çalışmaları birçok farklı alanda devam ediyor.

Başkan Utku Gümrükçü’nün çağrısıyla depremin ilk gününde başlatılan dayanışma seferberliği kapsamında deprem bölgesine gıda, giyim, ilaç, yakacak vb. eşyaların taşındığı 35 dayanışma tırı gönderildi. Deprem bölgesinden ilçeye gelen 592 kişinin konaklama ihtiyacı karşılandı. Bu hizmetlerin yanı sıra 3043 depremzedeye nakliye ve tadilat desteği ile giyim, ayakkabı, gıda kolisi, hijyen paketi, battaniye, halı, bebek bezi, bebek maması, oyuncak, ısıtıcı, ilaç, yatak, havlu, hasta bezi, tekerlekli sandalye, beşik ve Çölyak gıda paketi yardımında bulunuldu.

45 depremzedeye özel sektörde istihdam desteği

Çiğli Belediyesi, deprem bölgesinden ilçeye gelen yurttaşların istihdam zincirine dahil edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla bizzat ilgilenen Başkan Gümrükçü, İş’te Çiğli Kariyer Portalına kayıtlı özel sektör temsilcileri ve iş insanlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor. İlk etapta yapılan görüşmeler neticesinde 45 depremzedeye istihdam imkanı yaratıldı.

Psikolojik destek veriliyor

Yaşadığı travma dolayısıyla 0539 954 11 11 numaralı Psiko-Sosyal Destek Hattı üzerinden Çiğli Belediyesi'ne başvuruda bulunarak psikolojik destek talep eden 32 yurttaşa Çiğli Belediyesi’nde görevli uzmanlar tarafından ücretsiz olarak Psiko-sosyal destek sağlandı.

HUK ve Macera parkı çocuklara ücretsiz

Çiğli Belediyesi, depremzede çocukların sosyalleşmesi ve yeniden yaşama entegre edilmesine yönelik çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda, çocuklar ilçede bulunan Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü ile Akvaryum Macera Parkı’ndan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Başkan Gümrükçü: “Dayanışmamızı büyütüyoruz”

İlçedeki dayanışma çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi, Çiğli halkı ve kent paydaşlarımızla birlikte ülkemizi yasa boğan depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Deprem mağduru yurttaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 36. dayanışma tırımızı o bölgeye uğurladık. Evleri yıkılan veya hasar alan binlerce depremzede ilçemize gelmek için belediyemizle irtibata geçti. Bugün itibariyle 592 yurttaşımızın konaklama ihtiyacını çözüme kavuşturduk. Bir yandan depremzedelerin nakliye, tadilat, gıda, giyim ve ev eşyası gibi temel ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan istihdam, sosyalleşme ve psikolojik destek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deprem bölgesindeki ve ilçemize gelen yurttaşlarımızı kaderine terk etmeyeceğiz. İhtiyaçlarıyla yakından ilgilenerek, en hızlı şekilde yaşama entegre olmalarını sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.