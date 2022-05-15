Çiğli’de Kuzey Makedonya Festivali yapıldı

Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali halk oyunları, dans gösterileri ve konserler ile sona erdi. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski festivalin ikinci gününde Çiğlili vatandaşlar ile buluştu

Devlet yetkilileri, belediye başkanları, iş insanları ve sanatçılardan oluşan Makedonya heyeti günün ilk saatlerinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret etti. Heyet, daha sonra festivale katılmak için kente gelen Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ile beraber İzmir’de faaliyet gösteren Makedonya Dernek Başkanlarının ve temsilcilerinin katıldığı bir programda Makedonya’da değişen vatandaşlık hakları hakkındaki bilgilendirme toplantısında buluştu. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski panelin ardından Kuzey Makedonya Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Müsteşarı Aneta Trpevska, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovski, Mavrovo-Rostuşe Belediye Başkanı Medat Kurtovski ve Stumıca Belediye Başkanı Kostadın Kostadınov ile birlikte festivali takip etti. Festivalin ikinci gününde ilk olarak Engelliler Haftası nedeniyle Çiğli Kent Konseyi Engelli Meclisi Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Gece, halk oyunları ve dans gösterileri ile Kuzey Makedonyalı sanatçılar Blagoja Grujovski, Andrijana Alacki, Elena Veleska, Stefçe Stojkovski ve Makedonya Köprülü Şarkı Ekibinin birbirinden güzel şarkılarıyla tamamlandı.

Spasovski: “Yaşasın Makedonya Yaşasın Türkiye”

Makedonya ve Türkiye’nin kardeşliğinden duyduğu mutluluğu dile getiren Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, “Öncelikle iki gündür bizleri yalnız bırakmadıkları için Çiğlili vatandaşlara teşekkür ediyorum. Devlet yetkililerimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızın yer aldığı büyük bir heyetle Çiğli’de bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizlere Makedonya’dan çok sıcak selamlar getirdim. Makedonya geleneğini buraya kadar getiren ve yaşatan Makedonya göçmeni kardeşlerimize özel olarak teşekkür ediyorum. Bu güzel festivalin düzenlenmesi için büyük bir çaba harcayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Çaşka Belediye Başkanı Goran Stojanovski’ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Yaşasın Makedonya Cumhuriyeti, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” ifadelerini kullandı.

Başkan Gümrükçü: “Mutluluk duyuyoruz”

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski’yi Çiğli’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 31 yıl önce kuruldu ve ilk tanıyan devletlerden bir tanesi Türkiye oldu. Makedonya ve Türkiye arasındaki kardeşlikten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu ilişkilerin gelişmesi için üzerimize düşen sorumluluklar doğrultusunda çaba harcıyoruz. Kardeş belediyemiz Çaşka Belediyesi ile bu doğrultuda çok güzel bir festival düzenledik. Makedonyalı misafirlerimizi kentimizde ağırladık. Umarım bu festival uzun yıllar boyunca büyüyerek devam eder” dedi.

Gümrükçü’den Spasovski’ye anlamlı hediye

Başkan Utku Gümrükçü, Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski’ye Nedim Atila'nın Çiğli’nin tarihini anlatan “Tarihten Günümüze Çiğli” kitabının ilk baskısını hediye etti. Festival, Başkan Gümrükçü’nün Makedonya heyeti ve siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldiği gala yemeğiyle sona erdi.