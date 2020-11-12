Çiğli’de üst yapı çalışmaları

Çiğli Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan üst yapı çalışmaları kapsamında bordür ve tretuvar yapımı, çevre düzenlemesi ve parke taş çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çiğli’de üst yapı çalışmaları
12 Kasım 2020 Perşembe 10:33

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Evka-2 Mahallesi 6812 sokakta bulunan parkta kauçuk kaplama ve parke taş döşeme, Güzeltepe Mahallesi 8156 sokak ve İnönü Mahallesi 9207 sokakta bordür yapımı, Ataşehir Mahallesi 8211/15 sokakta parke taş döşeme, Uğur Mumcu Mahallesi 8925 sokakta ve Balatçık Mahallesi 8914/5 sokakta çevre düzenlemesi çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Balatçık’ta yapımı devam eden köprü kısa sürede tamamlanarak hizmete girecek.

Sıraya koyuyoruz

Üst yapı çalışmalarıyla ilgili ilçe genelinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Ekiplerimiz tüm mahallelerde incelemelerde bulunuyor. Gerekli gördükleri çalışmaları aciliyet durumlarına göre sıraya koyuyor. Evka-2, Güzeltepe, İnönü, Ataşehir, Balatçık ve Uğur Mumcu Mahallelerindeki çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Tüm hemşehrilerimizin konforlu bir yaşam sürmesi adına çalışmalarımız diğer mahallelerimizde de program dahilinde devam edecek” dedi.

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