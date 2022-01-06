Çiğli’de üst yapı çalışmaları hız kesmiyor

Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde üst yapı çalışmalarında ciddi atılım yapan Çiğli Belediyesi, son iki yılda 225 bin 696 m2 parke taşı yol, 45 bin 006 m2 parke taşı kaldırım, 4 bin 666 m2 beton yol ve 5 bin 200 ton asfaltlama çalışması gerçekleştirdi

Çiğli Belediyesi, kenti modern bir yapıya kavuşturmak ve yurttaşların günlük yaşam kalitesini artırmak adına başlattığı üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 2020 ve 2021 yıllarında 225 bin 696 m2 parke taşı yol, 45 bin 006 m2 parke taşı kaldırım ve 4 bin 666 m2 beton yol yapıldı. Yapılaşmanın devam ettiği mahallelerde 70 yeni sokak açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

2 yılda 5 bin 200 ton asfalt serildi

2020 yılında kent genelinde 1500 ton asfaltlama çalışması yapan Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde yoğun olarak devam eden elektrik, doğalgaz ve internet altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollara hızlı bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla komşu ilçesi olan Karşıyaka Belediyesi ile iş birliği yaptı. Asfalt için gerekli malzemeleri tedarik eden Çiğli Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi’nin Şantiye Tesisindeki Asfalt Plentini kullanarak ihtiyaç duyduğu asfaltı temin etmeye başladı. Ağırlıklı olarak altyapı çalışmalarının devam ettiği mahallelerde sürdürülen çalışmalar kapsamında 2021 yılında 3 bin 700 ton olmak üzere son iki yılda 5 bin 200 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Koordinasyon Gümrükçü’de

Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlere duyarsız kalmayan Başkan Gümrükçü, ilçede altyapı çalışmalarında bulunan şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, vatandaşların belediyeye ilettiği şikayetleri yöneticilerle paylaştı. Altyapı çalışmalarının yeni yılda Çiğli Belediyesi’nin öncülüğünde çok daha koordineli bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

“Kesintisiz ve güvenli bir yaşam sunacağız”

Vatandaşların günlük yaşantısını kolaylaştırmak adına üst yapı çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “ Göreve gelir gelmez vatandaşlarımızın her gün yaya veya araçla kullandıkları sokakları, caddeleri ve kaldırımları kullanışlı ve güvenli hale getirmek amacıyla üst yapının sıkıntılı olduğu noktaları belirledik. Daha sonra aciliyet durumuna göre çalışmalarımıza başladık. Fen işleri Müdürlüğümüz geride bıraktığımız iki yılda önemli rakamlarda parke taştan yol ve kaldırım, beton yol ve asfaltlama çalışması yaptı. Çiğli, İzmir’de yapılaşmanın hızlı olduğu ilçelerin başında geliyor. Buna bağlı olarak altyapı çalışmalarının üst yapıya yönelik sıkıntılar yarattı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu duruma önlem almak amacıyla komşu ilçemiz olan Karşıyaka Belediyesi ile asfalt tedariki konusunda iş birliği yaptık. İlçemizde altyapı çalışmalarında bulunan şirketlerinin yöneticileri bir araya geldik. Yeni yılda altyapı ve üst yapı çalışmaların koordinasyonunda bizzat yer alarak vatandaşlarımızın günlük yaşantısının sekteye uğramasına izin vermeyeceğim” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.