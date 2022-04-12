İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde belediyesi mülkiyetinde bulunan Çiğli’deki yaklaşık 5 dönüme tekabül eden yerin satışına Ak Parti grubu karşı çıktı.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısı birinci birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)’nde gerçekleştirildi. Oturumda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve Meclis İkinci Başkan Vekili Mustafa Özuslu, görevlerini CHP’li Meclis Üyesi Murat Aydın’a devretti. Meclis ikinci başkan vekilliği görevinden istifa eden CHP’li Meclis Üyesi Suat Çağlayan’ın yerine ise oy çokluğuyla CHP’li Meclis Üyesi İsmet Orhan seçildi. Öte yandan toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Encümen, ESHOT Encümen üyeleri belirlendi. 24 ihtisas komisyonunun üyelerinin tek tek belirlendiği oturumda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna Cumhur İttifakı Grubu üye önerisinde bulunmadı.

Çiğli’deki satışa AK Parti’den ret

Oturumda İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Çiğli ilçesi sınırları içinde 27 bağımsız parselden oluşan ve aynı 2 ada içinde bütün oluşturan imarlı ve yaklaşık 5 dönüme tekabül eden yerin satışına AK Grubu karşı itiraz ederken alanın belediye hizmet alanı olarak Çiğli Belediyesine devredilmesini istedi. AK Parti Grubunun itirazlarına cevap veren CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, “Ben bu maddeyle ilgili belediye bürokratlarımızla görüştüm. Burasının konut alanı olduğunu söyledi. Herhangi bir şekilde belediye hizmet alanı veya sosyal donatı alanı olarak kullanılamayacağını söyledi. Büyükşehir için en doğru şeyin burayı satmak olduğunu söyledi” diye konuştu. Görüşmelerin ardından söz konusu alanın satışına meclisten oy çoğluyla izin çıktı.