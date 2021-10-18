Çiğli’den “Gıdamıza Sahip Çıkalım” Çağrısı

Çiğli Belediyesi, Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 16 Ekim’de açlık ve yoksullukla mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli aktivitelerin düzenlendiği Dünya Gıda Günü’nde “Gıdamıza Sahip Çıkıyoruz” etkinliğine ev sahipliği yaptı

Çiğli Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Bostanlı Rotary Kulübü’nün iş birliğinde Kaklıç’ta düzenlenen “Gıdamıza Sahip Çıkıyoruz” etkinliğine Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Rotary 2240. Bölge Federasyon Başkanı Nedim Atilla, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer ile Sasalı ve Kaklıç Mahallesi sakinleri katılım gösterdi.

Kitap ve oyuncak dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi, ebeveynleri ile birlikte etkinliğe katılan çocuklar için çeşitli eğlence aktiviteleri düzenledi. Çiğli Belediyesi personelleri çocuklara kitap hediye ederken, Büyükşehir Belediyesi personelleri çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla palyaço gösterisi düzenleyip, oyuncak dağıtımı yaptı. Bölgede üretici çiftlikleri bulunan vatandaşlar ise etkinliğe katılan misafirlere lokma ve peynir ikramında bulundu.

El emeği ürünler sergilendi

Sasalı Sosyal Dayanışma ve Geliştirme Derneği ile Flamingo Kadın Kooperatifi üyeleri, el emeği ile ürettikleri ürünler için etkinlik alanına stant kurdu. Vatandaşlar, kurulan stantlara büyük ilgi gösterdi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve diğer misafirler de üretici stantlarını ziyaret ederek kadınlarla birlikte ekmek yaptı.

Başkan Gümrükçü: “Sasalı ve Kaklıç’a gözümüz gibi bakacağız”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Gümrükçü, “İnsan hayatının devamı için gıda çok önemli. Bu temel ihtiyacın karşılanması noktasında insanoğlu binlerce yıldır tarımsal üretimin yerine başka bir şey koyamamış durumda. Dolayısıyla tarıma sahip çıkmamız lazım. İzmir Büyükşehir Belediyemiz uzun bir süredir bu konuyu gündemine alarak Türkiye’ye örnek olacak birçok çalışmaya imza attı. Çiğli Belediyesi olarak, biz de kentsel yaşamın içerisinde sınırlı oranda kalan Kaklıç ve Sasalı’daki tarımsal alanların korunması ve Çiğli’nin aslında bir tarım ilçesi olduğunun hatırlanması amacıyla bu bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmak adına Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurduk. Dünya Gıda Günü’nde düzenlediğimiz bu etkinlikle de üretime, gıdanın önemine ve israftan kaçınmaya dikkat çekmek istedik. Büyükşehir Belediyemiz ve Bostanlı Rotary Kulübü ile güzel bir etkinlik düzenledik. Uluslararası mecrada dayanışma ağının önemli bir parçası olan Rotary Kulübü, Kaklıç Mahallemizin ihtiyaçlarının karşılanması anlamında sorumluluk üstlenecek. Etkinliğimize sağladığı katkının yanı sıra İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’ni bölgede faaliyete geçirerek Sasalı ve Kaklıç’ta tarım ve hayvancılığın değerinin artmasına öncülük eden Sayın Tunç Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Neptün Soyer: “Tarımsal alanlarımıza sahip çıkacağız”

İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, “İzmir’de 1800’lü yıllarda başlamış olan bir kooperatifleşme ve birlik geleneğinin çok uzun yıllardır birlik başkanlığını yapıyorum. İzmir, kırsal ile kent arasındaki bağını koparmamış dolayısıyla Türkiye’ye hala tarımın var olduğunu; kentlerin tarım ile beraber gelişebileceğini anlatan bir şehir. Çiğli de böyle bir ilçemiz. Sınırlı alanda da olsa tarım yapılan topraklarımıza sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Pandemi şartları gıdanın yaşantımızdaki önemini hepimize bir kez daha gösterdi. Alışveriş merkezlerine gitmesek de pazarlardan uzak duramıyoruz. Kendi topraklarımızı işlemez, başka ülkelere muhtaç şekilde yaşarsak aç kalırız. Dolayısıyla çocukluğumuzda bizlere öğretilen ‘Türkiye, dünyada kendi kendine yetebilen bir ülke’ olgusu hala tamamen yok olmadıysa bu köylerdeki üreticilerin başarısıdır. Yalnızca üretmek de yetmiyor. Ürettiğimize sahip çıkmalıyız. Bugün bu konuda farkındalık yaratmak için bir araya geldik. Antalya İl Tarım Müdürlüğü’nün yapmış araştırmaya göre Türkiye’de her gün 10 milyon ekmek çöpe atılıyor. Bu sadece 10 milyon ekmeğin çöpe gitmesi demek değil; buğdayın suyun toprağın hatta memleketin çöpe gitmesi demek. Geleceğimiz için el ele verip gıdamıza sahip çıkmalıyız” dedi.

Nedim Atilla: “Doğru sistemi kurmalıyız”

Rotary Kulübü olarak Kaklıç’ta güzel bir dostluk bağı kurduklarını ifade eden Rotary 2240. Bölge Federasyon Başkanı Nedim Atilla, “Bu yıl Dünya Gıda Günü’nün teması ‘Eylemlerimiz Geleceğimizdir’ oldu. Bugün Kaklıç’ta gerçek gıdaya dikkat çekmek için bir araya geldik. Sürdürülebilir bir tarım ve gıda sistematiğine dönüşümün desteklenmesini çok önemsiyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, dünyada 9 kişiden biri yatağa aç giriyor ve yine her 9 kişiden biri temiz su bulamıyor. Ülke olarak, bu anlayışla hareket etmeye devam edersek maalesef geleceğimiz o kadar da parlak değil. Ülkemizdeki ve dünyadaki nüfus artışını göz önünde bulundurarak insanlık için en doğru gıda üretim sistemini kurmalıyız. Tarımsal anlamda yaptıklarımız ve yapacaklarımız geleceğimizi belirleyecek” dedi. Nedim Atilla, açıklamalarının ardından Başkan Utku Gümrükçü’ye ve KÖY KOOP Başkanı Neptün Soyer’e kulübün bir flamasını armağan etti.

Şevket Meriç: “Bu yıkımı engelleyeceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, “Dünya Gıda Günü bizlere çok şey öğretiyor. Yaptığımız her şey bizlere gelecekte maruz kalacağımız bir dünya ve çevre bırakacak. Bugün nasıl bir üretim ve tüketim şeklini izlersek bizlerden sonra ki nesil buna maruz kalacak. Biz bugün konveksiyonel üretime devam eder; yer altı ve yer üstü sularımızı bilinçsizce tüketirsek gelecek nesiller bu kıyımın en büyük yıkımına maruz kalacak. Her gün çöpe atılan 10 bin ekmeğe muhtaç olacaklar. Bu bilinçle ve farkındalıkla, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in öncülüğünde ‘Başka Bir Tarım Mümkün” diyerek bu felaketin ve yıkımın gerçekleşmemesi için çalışıyoruz. Üretici pazarları ve paketleme tesisleri ile tarladan sofraya olan sürecin çok daha sağlıklı bir şekilde işlemesi adına çaba gösteriyoruz. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak amacıyla mücadele ediyoruz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.