'Çıkan haberler gerçek dışı'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Soyer, belediye şirketleri İZFAŞ ve İZBETON’daki yönetim kurulu başkanlığı görevlerinden de maaş aldığı iddia edilen haberleri sosyal medya hesabından yalanladı.

Soyer,“Çift maaş alıyor iddiasıyla çıkan haberler gerçek dışıdır. İZFAŞ ve İZBETON'daki görevlerim doğru olmakla birlikte karşılığında herhangi bir maaş almıyorum” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda belediye şirketleri İZFAŞ ve İZBETON’daki yönetim kurulu başkanlığı görevlerinden de maaş aldığı iddia edilen haberleri yalanlayarak, belediye şirketlerindeki görevlerinden herhangi bir ücret almadığını belirtti.

Soyer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bazı yayın organlarında yer alan ve Tunç Soyer çift maaş alıyor iddiasıyla çıkan haberler gerçek dışıdır. İZFAŞ ve İZBETON'daki görevlerim doğru olmakla birlikte karşılığında herhangi bir maaş almıyorum. Tüm hukuki haklarımı saklı tutarak kamuoyunun bilgisine sunarım.”