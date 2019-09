Çin Halk Cumhuriyeti teknoloji ve ticareti İzmir'e taşıdı

6 Eylül'de kapılarını 88. kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda bu yıl Partner Ülke olarak Çin Halk Cumhuriyeti yer aldı. Dünya ticaretinde üst sıralarda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin İEF'de yer almasıyla; İzmir, teknoloji ve ticaretin beşiği oldu. Akıllı şehirlerden uzay istasyonu modeline kadar pek çok alanda son teknoloji ürünlerini fuarda sergileyen partner ülke, "İş Günleri" kapsamında da ticari iş birliklerine imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 88. İzmir Enternasyonal Fuarı yabancı katılımları 10 Eylül'de sona erdi. 88. İEF'nin partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin fuara katılımı, ülkenin teknoloji ve kalkınma hikayelerinin anlatılmasına, "Kuşak ve Yol" girişimlerinin ilerletilmesine ve iki ülke arasında "kader birliği"nin inşa edilmesine büyük katkılar sundu.

İki bin metrekare ile katıldılar

Çin Halk Cumhuriyeti'nin fuar katılımı; "ülke imajı", "kurumlar arası işbirlikleri" ve "yerel işbirlikleri" olmak üzere üç başlık altında toplandı. Toplam iki bin metrekareyle fuara katılan partner ülke; altyapı, enerji, elektronik, telekomünikasyon, bilgi teknolojisi, ticari ekipman, ticari ve endüstriyel robotlar, giyilebilir akıllı ekipman, tıbbi ekipman, inşaat malzemeleri, finans, kültür ve diğer alanlarda 62 katılımcıyla fuardaki yerini aldı.

İleriye dönük iş birlikleri vizyonu

Çin ile Türkiye arasındaki ileriye yönelik işbirliği vizyonuna dayanarak seçilen ürünler; "Gelecekteki Uzay İstasyonu Modeli", "Beidou Uydu Konumlandırma Sistemi'nin Takımyıldızı Modeli", "Raylı Ulaşım Araç Modelleri", "Gökkuşağı Balığı 10 bin Metrelik İnsansız Denizaltı Aracı Modeli" olarak dört kategoride sergilendi. Bu alanda Çin'in bilimsel ve teknolojik başarılarının gösterilmesinin yanı sıra, Türkiye'nin her kesiminden fuara katılan ziyaretçilerin Çin'i daha iyi anlamasının önü açıldı.

Dev kuruluşlardan ekonomik ve ticari iş birlikleri

Fuarda kurumlar arası işbirlikleri için CPI Power Engineering Co. Ltd., POWERCHINA, Hytera Communications Corporation Limited, ICBC Bank A.Ş., ZTE Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd, CRRC gibi tanınmış dev kurumlar yer aldı. Ülke kalkınmaları hedef alan bu şirketler, ikili ekonomik ve ticari işbirliklerinde somut başarılar elde edilmesinin önünü açtı.

Yerel yönetimler el sıkıştı

Yerel işbirlikleri alanında ise, Şanghay ve Chengdu yerel hükümet yönetimlerinin organize ettikleri firmalar yer aldı. Böylelikle Çin ile Türkiye arasındaki işbirliği; merkezi ve yerel olarak iki seviyede geliştirildi. Fuar sırasında Chengdu Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Farklı konular "İş Günleri" kapsamında değerlendirildi

Fuar kapsamında düzenlenen İzmir İş Günleri kapsamında Çin firmaları ürünlerini tanıtıp fuar verimliliğini arttırmak için, 'Çin - Türkiye Ticaret ve Yatırım Forumu" gerçekleşti. Foruma iki ülkenin siyaset ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra 18'i bakanlık düzeyinde olmak üzere 40 ülkeden 190 delegasyon katıldı. Forumda 'Kuşak ve Yol' girişimi, ikili olarak ekonominin ve ticaretin geliştirilmesinin geleceği, yatırım politikaları, çevre, altyapı çalışmaları, enerji, bilim ve teknoloji alanlarını kapsayan konular ele alındı.

Rengarenk dev ejderhaya İzmirliler eşlik etti

Fuarın partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Devlet Sirki, 7-8 Eylül tarihlerinde İzmir ve fuarın sokaklarını karnavala dönüştürdü. Alsancak Kıbrıs Şehitleri'nde başlayan kortej, Kültürpark'ta Basmane kapısından Lozan kapısına dek İzmirlilerin katılımıyla sürdü. Kortejin rengarenk dev ejderhası, İzmir ve fuar sokaklarına renk kattı.

Fuar sayesinde Türkiye'ye kendilerini tanıttılar

Fuara Şanghay'dan katılan ve avuç içi okuma teknolojisi ile güvenlik sistemlerine yeni boyut kazandıran bir firmanın İş Geliştirme Müdürü Jake Perparim, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Fuarda beş yoğun gün geçirdik. Pek çok insan standımızı ziyaret etti. Fuar sayesinde Türkiye tarafından daha anlaşılır olduğumuzu düşünüyoruz. Umuyoruz ki bunu gelecek yıllarda da sürdürebiliriz. İş birliklerinin yolu bu fuar ile açılmış gözüküyor. Çin ve Türkiye aynı zamanda G-20 ülkeleri arasında yerini alıyor. İki ülke arasında teknoloji transferi gelecekte hızla artacak" şeklinde konuştu.

Türkiye ile her temas Çin için önemli

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası - ICBC Türkiye Temsilciğinden Ticari Bankacılık Satış Direktörü İbrahim Fethi Ekinci Kortan, Bir Kuşak Bir Yol – Modern İpek Yolu Projesi'nin önemine değindi. Kortan, "Çinliler Türkiye'deki alt yapı projelerine ağırlık vermek istiyor. Çanakkale Köprüsü, Konya-Ankara otoyolu, Üçüncü Köprü gibi büyük projelerde varız şu an. Kamu yatırımlarına da ağırlık veriyoruz. İlişkilerimizi ilerletmek için uğraşıyoruz. Bu fuar da onlardan bir tanesi. Çin, Türkiye'yi Doğu Avrupa ve Türki cumhuriyetlere açılan bir ticaret kapısı olarak görüyor. Bu sebeple Türkiye ile her temas, onlar için büyük önem arz ediyor" dedi.

Türkiye ve Çin geleceğin partner ülkesi olacak

Yenilenebilir enerji sistemlerine yönelik geliştirdikleri yapı projeleri ile fuarda yer alan bir firmanın Makine Mühendisi Tong Wu ise, "Fuar bizim için harika geçti. Türklerle birbirimizi tanıdık. Bilgi ve gelişmelerin yanında dostluklarımızı paylaştık. Çin'in bu fuarda partner ülke olması, gelecekte adından söz ettirecek iki partner ülkenin de ufkunu açtı" şeklinde konuştu.