Çınara’ya ikinci ödül

İzmir’e pek çok uluslararası ödül kazandıran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi 11 yaşındaki Çınara Manaflı, pandemi döneminde de başarılara imza atmaya devam ediyor. Manaflı, pandemi döneminde 2. ödülünü kazandı

Bugüne kadar piyanodan kompozisyona ulusal ve uluslararası yarışmalarda onlarca derece kazanan başarılı öğrenciler yetiştiren Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi, COVID-19 pandemisi nedeniyle eğitimlerini çevrimiçi olarak uzaktan sürdürüyor. Öğrenciler, çevrimiçi öğrenme ortamı sayesinde eğitmenleriyle bire bir ders yapma ve bilgi paylaşımında bulunma imkanı buluyor. Piyano eğitimini Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ile sürdüren Çınara Manaflı, pandemi döneminde bu çalışmaların karşılığını, katıldığı çevrimiçi yarışmalardan ödüllerle dönerek aldı. Çınara Manaflı, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 2. Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması’nda, B Grubu 9-12 yaş kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Türkiye, Rusya, Norveç ve Azerbaycan gibi ülkelerden çeşitli yaş gruplarından katılımın olduğu yarışmada, Çınara Manaflı, Johann Sebastian Bach ve Manuel de Falla’dan toplam üç eser seslendirdi. Geçtiğimiz Mart ayında yapılması planlanan ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenerek çevrimiçi olarak bu ay yapılan yarışmanın jüri üyeleri Prof. Ludmil Angelov, Prof. Dr. Eser Bilgeman Şakir, Doç. Yuriy Sayutkin, Doç. Gökhan Aybulus, Prof. Yalçın Vasıfoğlu Adıgüzel ve Cem Babacan’dan oluştu. Çınara Manaflı, başarılı performansıyla birincilik ödülünü almayı başardı.

ilk ödülünü 5 yaşında aldı

Başarılı piyanist, geçtiğimiz Ağustos ayında da bu yıl 6.’sı çevrimiçi olarak düzenlenen, 16 ülkeden yeteneklerin katıldığı Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması’nda ikinci olmuştu. Piyanist annesi ve keman sanatçısı babasının büyük desteği ile müziğe küçük yaşlarda ilgi duyan Güzelyalı Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Çınara Manaflı, ilk ödülünü 5 yaşında aldı. Aldığı ödüllerle Türkiye’ye büyük gurur yaşatan Çınara, “Her gün en az iki saatimi piyano eğitimine harcıyorum. Piyanist-besteci Chopin hayranıyım. Müziği çok seviyorum, derslerimi aksatmadan ve kendimi kısıtlamadan müzik eğitimimi sürdürebiliyorum. Küçükken annemi piyanonun başında izleyerek büyüdüm, şimdi de piyanonun başında benim olmam, ödüller kazanabilmem büyük mutluluk veriyor.” dedi. Çınara’nın piyano eğitmeni Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ise öğrencisinin başarısının gurur verici olduğunu belirterek, “YÜSEM Müzik Akademisi öğrencileri, pandemi döneminde çevrimiçi ortamda derslerine düzenli olarak devam etti. Bu eğitim sistemi sayesinde eğitimlerinden geri kalmadılar ve başarılara imza atıyorlar” diye konuştu.