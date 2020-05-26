Çınarlara Bayram hediyesi

Bornova Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen ve son iki haftadır sadece Pazar günleri belli saatler arasında evlerinden çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri vatandaşlara Ramazan Bayramı’na özel hijyen kiti hediye edildi. İçinde 2 adet maske, 4 adet sabun, kolonya ve ıslak mendil bulunan paketler Bayram öncesinde, evlerinde kalan çınarlara dağıtıldı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, iki ayı aşkın süredir tüm imkanlarını koronavirüse karşı seferber ettiklerini ifade ederek, “Salgın sürecinde ihtiyaç sahiplerini, risk grubundaki vatandaşlarımıza ve büyük mağduriyet yaşayan esnafımızın yanında olduk. Çınarlarımız da risk altındaki en önemli grup. Onların sağlığı herşeyden önemli. Bu nedenle onlar içinde Bayrama özel hijyen kitleri hazırladık” dedi.

Sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği günden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşların alışverişlerini yaparak evlerine teslim eden Bornova Belediyesi, Anneler gününde 65 yaş üzeri annelere pasta sürprizi yapmış, bir sonraki Pazar günü ise 12.00 – 18.00 saatleri arasında evlerinden çıkmalarına izin verilen çınarlara çiçek ve maske dağıtmıştı.

Amatörlere tesis desteği

Bornova Belediyesi, bünyesinde bulunan ve verimli olarak kullanılmayan spor tesislerini amatör spor kulüpleriyle paylaşacak. İlçe genelinde 14 tesisin çeşitli nedenlerle yeteri kadar kullanılmadığını tespit eden Bornova Belediyesi, bu tesisleri antrenman yeri sıkıntısı çeken amatör kulüplere açacak.

Bornova Belediyesine ait tüm tesisleri inceleyerek verimli olarak kullanılmayanlarla ilgili projeler geliştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Futbol başta olmak üzere pek çok alanda 35 spor alanlarımız bulunuyor. Bunların 14 tanesi ise eksik planlama nedeniyle çok az sayıda Bornovalı tarafından kullanılıyor. Yapılmış güzel bir tesisi boş bırakmamak, yaşayan ve spor yapılan hale getirmek için Bornovalı amatör spor kulüpleriyle paylaşacağız. Doğru bir planlama yaparak kulüplerimize antremanlarını ücretsiz olarak yapabilecekleri spor alanlarıyla buluştururken, tesislerin bakımı ve güvenliğinin sağlanması ve yaşatılması konusunda da onlardan destek alacağız. Bornova amatör sporunun tesis ihtiyacı da karşılanacak, spor alanlarımız da yeniden bakımlı ve cıvıl cıvıl gençlerin olduğu yerlere dönüşecek” dedi.

İşbirliği içindeyiz

Bornova’da yüzmeden basketbola, futboldan dövüş sporlarına kadar branşında çok sayıda başarılı sporcunun çıktığı özel bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan İduğ, “Pandemi nedeniyle biraz uzak kaldığımız spora yakında yeniden kavuşacağız. Sporda ilklerin kenti olan Bornova, aynı zamanda sahip olduğu tesislerle de İzmir’in lokomotifi konumunda. Bornova Belediyesi olarak hem pek çok branştaki kurslarımız, hem de ilçemizde faaliyet gösteren 51 amatör kulüple işbirliği içinde daha fazla gencimizin ve daha iyi koşullarda spor yapmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda Yusuf Tırpancı tesislerimizi Amatör Evi haline getiriyor, müsabaka yapılabilecek saha sayısını arttırıyoruz. Ancak bu kulüplerin antrenman yapabileceği alanlar oluşturmak da önem kazanıyor. Tesislerimizden faydalanmalarını sağlayarak amatöre önemli bir altyapı ve tesis desteği vermiş olacak, Bornova sporunun daha da iyi noktaya gelmesine katkı koyacağız” diye konuştu.