Cinsiyetçi okul müdürü açığa alındı

Sosyal medya hesabından, “Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık” şeklinde paylaşım yapan Okul müdürü Şahin Özdemir açığa alındı.

Karaburun merkezindeki ilköğretim okulunun müdürü Şahin Özdemir, sosyal medya hesabında Necip Fazıl Kısakürek’e ait olduğu iddia edilen bir sözü paylaştı. Paylaşımda, “Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık” ifadeleri yer aldı.CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu TBMM gündemine taşıdı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Müdür Özdemir, gelen tepkiler karşısında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildi.Konunun basına yansımasıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü, inceleme başlattı. İnceleme kapsamında müfettiş görevlendirilirken, söz konusu okul müdürünün de açığa alındığı belirtildi.